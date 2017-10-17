شاهد.. تركيا تتوج بالأمم الأوروبية لأصحاب القدم الواحدة

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أثبت بعض متحدى الإعاقة، أن الإعاقة لا تكون في الجسد بل في العقل، بعد أن توج منتخب تركيا بطلاً لبطولة كأس الأمم الأوروبية لأصحاب القدم الواحدة بالفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف في المباراة النهائية.



