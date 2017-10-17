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رياضة
شاهد.. تركيا تتوج بالأمم الأوروبية لأصحاب القدم الواحدة
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 01:20 ص
تركيا تتوج بالأمم الأوروبية لأصحاب القدم الواحدة
أخر الأخبار
تركيا تتوج بالأمم الأوروبية لأصحاب القدم الواحدة
متابعات:
أثبت بعض متحدى الإعاقة، أن الإعاقة لا تكون في الجسد بل في العقل، بعد أن توج منتخب تركيا بطلاً لبطولة كأس الأمم الأوروبية لأصحاب القدم الواحدة بالفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف في المباراة النهائية.
تركيا
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