جمارك السلوم تضبط محاولة للهجرة غير الشرعية

مها أبوودن:





تمكن رجال جمارك الصادر بالسلوم بقيادة محمد عثمان مدير إدارة الصادر من ضبط محاولة راكبين مصريين للتسلل والهجره غير الشرعية عبر منفذ السلوم، ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على السيارات والبضائع المصدرة إلى ليبيا اشتبه محمود عبدالعزيز مأمور الحركة في أ . ح سائق سيارة نقل مصرية رقم 2468/5934 محمله بالبصل متجهة إلى ليبيا.



