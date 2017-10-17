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اقتصاد وأسواق
مشيرة خطاب: اليونسكو كان بحاجة لدور مصر
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 12:21 ص
مشيرة خطاب والسيسي
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أحمد الدسوقى:
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر الخاسرة فى انتخابات اليونسكو، أن اليونسكو كان بحاجة كبيرة لدور مصر لأن دور هذه المنظمة الأساسي هو المكافحة المستدامة للإرهاب.
وأشارت خلال لقائها ببرنامج هنا العاصمة، مع الاعلامية لميس الحديدى، إلى أن مصر دخلت انتخابات اليونسكو بدولة لها حضارة ومرشحة لها سيرة ذاتية، مؤكدة أنه تم تصنيفها منذ اليوم الأول بأنها من أقوى المرشحين.
وتابعت :" إن لم نفز باليونسكو فإننا لم نخسر في المعركة وعملية اختيار المدير العام وقعت في فخ السياسة"، مقدمة الدعم لدولتى السعودية والامارات على وقوفها بجانب مصر فى الانتخابات.
وخسرت مصر، فرصتها في المنافسة النهائية على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أمام فرنسا التي تأهلت للمواجهة الأخيرة مع قطر.
وفازت الفرنسية أودري أزولاي، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا بعدما حصلت على 30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.
الأمم المتحدة
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