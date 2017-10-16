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سيـــاســة
عمرو أديب للإرهابيين : مصر لن تسقط من العريش
الإثنين 16 أكتوبر 2017 10:23 م
عمرو أديب
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عمرو أديب
الإرهاب يوحد الشعوب ولا يفرقها.. ومصر ليست السيسى
أحمد الدسوقى
أكد الإعلامى عمرو أديب للإرهابيين أن مصر لم ولن تسقط من مدينة العريش التى تتعرض بشكل شبه يومى لعمليات إرهابية.
وتعرضت العريش، اليوم، لهجمة إرهابية، حيث تعرَّض فرع البنك الأهلى فى العريش للسرقة وقتل أفراد الأمن.
وقال، خلال برنامجه "كل يوم"، إن الإرهاب يوحد الشعوب ولا يفرقها، إلا فى مصر عندما تحدث عمليات إرهابية ينقسم الشعب.
وطالب الجميع بالوقوف بجانب مصر، خاصة فى هذا التوقيت؛ لأن مصر ليست الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار إلى أن الهدف من عملية اليوم فى العريش هو زعزعة نفوس الشعب المصرى وإحباطه، خاصة فى هذا التوقيت.
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