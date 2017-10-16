عمرو أديب للإرهابيين : مصر لن تسقط من العريش

أكد الإعلامى عمرو أديب للإرهابيين أن مصر لم ولن تسقط من مدينة العريش التى تتعرض بشكل شبه يومى لعمليات إرهابية.





وتعرضت العريش، اليوم، لهجمة إرهابية، حيث تعرَّض فرع البنك الأهلى فى العريش للسرقة وقتل أفراد الأمن.





وقال، خلال برنامجه "كل يوم"، إن الإرهاب يوحد الشعوب ولا يفرقها، إلا فى مصر عندما تحدث عمليات إرهابية ينقسم الشعب.





وطالب الجميع بالوقوف بجانب مصر، خاصة فى هذا التوقيت؛ لأن مصر ليست الرئيس عبد الفتاح السيسى.



