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اقتصاد وأسواق
وزير المالية من واشنطن: الحكومة تعمل على 5 محاور
الإثنين 16 أكتوبر 2017 08:42 م
وزير المالية
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وزير المالية
من بينها زيادة معدلات النمو والتشغيل والإنفاق على الصحة والتعليم وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية
مها أبوودن
شارك عمرو الجارحى وزير المالية، على هامش الاجتماعات السنوية بواشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين، في اجتماع وزراء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور، كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقام وزير المالية بإلقاء الكلمة الافتتاحية للاجتماع، والتي عرض فيها استراتيجية برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومستدام بمصر.
وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تعمل علي خمسة محاور رئيسية علي رأسها زيادة معدلات النمو والتشغيل كخط أول للحماية من الفقر من خلال إصلاح الاختلالات التي عانى منها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، والتى من شأنها تحفيز القطاعات كثيفة التشغيل.
وأضاف الجارحى أن الحكومة تعمل على زيادة خلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة.
وأوضح أن ملف دعم المرأة وزيادة مشاركتها في قوة العمل يأتى على أولويات الحكومة من خلال الإنفاق على التعليم ما قبل الأساسي وبرامج رائدات الأعمال.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تقوم بزيادة كفاءة برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحول من الدعم العينى غلى الدعم النقدى الأكثر كفاءة في استهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وقال "تولى الحكومه والبنك المركزي اهتماما خاصا بالشمول المالى من خلال ميكنة المدفوعات الحكومية وتوفير التمويل اللازم خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم النمو الشامل والمستدام".
ومن جانبها أشادت كريستين لاجارد بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى وعلى عزم وإصرار الحكومة على مواصلة خطوات الإصلاح.
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