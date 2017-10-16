الداو هايتس

محمود زكي



قال بهاء حفظ الله مدير التسويق بشركة الداو للتنمية العمرانية إحدى شركات "سامي سعد" القابضة أن الشركة نجحت في بيع أكثر من 30% من مشروع الداو هايتس والذي يقع بمدينة الغردقة.



وأشار إلى أن الشركة قامت بتسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة الماضية إذ أن تلك المرحلة تحتوي على 300 وحدة.



وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن مشروع الداو هايتس والذي يقع في مدينة الغردقة يبلغ مساحته حوالي 21 فدان بعدد وحدات تصل إلى 1400 وحدة.



وتابع "المشروع ينفذ على أربع مراحل حيث أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع خلال 2022".



ولفت مدير التسويق إلى أن الشركة لجأت إلى الدخول في تنفيذ المنتجعات السياحية نظرًا لخبرتها في المجال من أكثر من عشر سنوات.



وأوضح أن التعويم ساهم في زيادة أسعار الوحدات بنسبة تتراوح من 22% إلى 25 % حيث يبلغ متوسط سعر المتر في الداو هايتس حوالي 12 آلاف جنيه.



وأشار إلى أن مساحة الوحدات تبدأ من 41 متر مربع إلى 200 متر مشيرًا إلى ان الوحدات كاملة التشطيب..



ولفت إلى أن الشركة تغلبت على زيادة أسعار الوحدات من خلال زيادة مدة الأقساط الشهرية إلى ثماني سنوات.



وتابع حفظ الله أن الشركة لجأت لتنفيذ المراكز التجارية من خلال مول الداو فالج مول ملحق بمنتجع الداو هايتس حيث يبلغ مساحته حوالي 220 ألف متر والذي يعد أكبر مول تجاري في منتطقة الغردقة والبحر الأحمر.



وتوقع أن يحتوي المول على عدد من الماركات العالمية للمأكولات والملابس وغيرها من الأنشطة التجارية.



وأوضح أن المرحلة الأولى من المول التجاري سوف يتم تسليمها في 2018 أما المرحلة الثانية سيتم تسليمها في 2019.



وأضاف أن الشركة ستبدأ قريبًا في تنفيذ مشروع عقاري جديد في بمدينة 6 أكتوبر بجوار مشروع بيراميدز هايتس والذي يعد أولى مشروعات الشركة في مجال التطوير العقاري بالمدينة.



يذكر أن شركة الداو للتنمية السياحية والاستثمار العقاري بدأت تنفيذ مشروعاتها السياحية بمدينة الغردقة بداية عام 2007 وتعتبر الشركة إحدى شركات سامي سعد القابض

