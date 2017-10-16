الجوهري يطالب بعقوبات للإعلانات الوهمية

النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

ياسمين فواز



طالب النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة لا تسمح للمستهلك بالوقوع فريسة للإعلانات الوهمية.



وحث الجوهري، بتعديل المادة الرابعة العاشرة من مشروع قانون حماية المستهلك المرسل من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وإضافة عقوبة الحبس أو غرامة مالية كبيرة ليتوافر نوع من العقاب داخل المادة وعدم ترك المستهلك فريسة للإعلانات الوهمية



وأكد أن ترك يد موظفي الجهاز للتحكم في كافة المسابقات ورؤية مدى جديتها من عدمها لن يثني الشركات عن عدم الالتزام بتقديم إعلانات حقيقة على أرض الواقع.



وتنص المادة المذكورة علي أن:" لايجوز الاعلان عن المسابقات بأية وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة".



وأضاف الجوهرى في تصريحات خاصة لـ"المال" الي أن المادة السابقة من الوارد أن تفتح باب للعلاقات والمحسوبية داخل الجهاز لكونه المتحكم في الموافقة على الإعلان أو وقفه.



وشدد على أن من الصعب التعرف علي جديه الإعلان من عدمه لذا من المفترض وضع عقوبة رادعة .



ودعا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى الإبقاء علي المادة العاشرة من مشروع القانون كما هي.



وتنص المادة والتي تنص على" يلزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية تبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر والأحوال التي يعفي فيها المورد من تقديم فاتورة ، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى".



وطالب بعدم حذف جملة "أي بيانات أخرى تحددها اللائحة "كما ينادى البعض داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،قائلا :"حال حذف هذه العبارة ستخلق صعوبة في تنفيذ القانون لكون المادة ستلزم كافة البائعين بتقديم فواتير بما فيها الأسواق في المناطق الشعبية.



وتساءل: "هل سيلتزم بائعو الخضروات والفاكهة في الأحياء الشعبية بتقديم فاتورة؟".



وردا على مطالبة البعض بتعديل المادة للقضاء علي الاقتصاد الجزئي ، قال الجوهرى:"القضاء على الاقتصاد الجزئي يستلزم إقامة أماكن تسهل عمليه التحكم فيه وهو ما نفتقده حاليا ".

