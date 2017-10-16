شركة بنيان للتشييد وإدارة المشروعات

محمود زكي



قال المهندس حسن جودة، المدير التنفيذي لشركة بنيان للتشييد وإدارة المشروعات إن الشركة نجحت بالفعل في تسويق 60% من مشروعاتها والتي تقوم بتنفيذها .



وأضاف المدير التنفيذي للشركة إنه يتم حاليًا تنفيذ 10 مشروعات عقارية بمنطقة التجمع الخامس وبعدد من الأحياء بها، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 200 مليون جنيه.



وأشار إلى أن تلك المشروعات تتكون من عمارات منفصلة، بالإضافة إلى فيلات.



وتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات نهاية العام الحالي، موضحًا أن المساحات بتلك المشروعات تتراوح بين 120 و500 متر مربع.



وأشار إلى أن مشروعات الشركة تقع في أحياء القرنفل و تمر حنة والأندلس.



ولفت إلى أن الشركة كانت من أولى شركات التطوير العقاري التي اقتحمت التجمع الخامس، وذلك في الأحياء القديمة، ثم انتقلنا إلى منطقة جنوب الأكاديمية والياسمين.



وأكد أن المشروعات السابقة التي قامت الشركة بتنفيذها في تلك الأحياء تبلغ حوالي 42 مشروعًا أغلبها فيلات وقصور، بالإضافة إلى أن الشركة تواجدت في مدينة الشروق خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بأحياء المدينة.



ولفت إلى أن الشركة اتجهت في تسويق مشروعاتها إلى المصريين العاملين بالخارج، من خلال التواجد في المعارض العقارية التي تقام في تلك الدول، وبالأخص الكويت والإمارات والسعودية، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة عن طريق تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات، وكذلك إقرار ضريبة القيمة المضافة، أسهمت في زيادة أسعار الوحدات بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه ورغم تلك الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء فإن السوق العقارية لم تتأثر في الحركة البيعية للوحدات، مقارنة بقطاعات أخرى.



وأشار إلى أن أغلب المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها يتم تسليمها في مدة زمنية تتراوح بين سنة وسنتين، بالإضافة إلى أن الشركة لديها أكثر من نظام تقسيط لعملاء يصل إلى ثلاث سنوات ونصف السنة، منوهًا بأن أغلب المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها تم بناء ما يقرب من 75%.



وتابع أن الشركة لديها خبرة طويلة في عدد من المجالات العقارية، حيث تقوم الشركة بتسويق مشروعات الشركات العقارية الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التصميم الهندسي للمشروعات، والقيام بأعمال الإنشاءات في المواقع.