الابتزاز الجنسى أهم موضوعات توك شو الليلة

الباز يكشف حقيقة علاقة عمرو دياب بدينا الشربينى

يعرض الإعلامى محمد الباز تسجيلًا مصورًا حول ما يدور على أرض بورما، في الثامنة مساءً، ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، وذلك لأول مرة فى الإعلام المصرى.



وترصد الحلقة رحلة صحفية مصرية زارت مسلمى الروهينجا، ورصدت مجازر الحكومة ضدهم، فى حكايات وقصص لم تُحك من قبل عن الانتهاكات ضد النساء والأطفال فى البلاد.



كما يناقش الباز، فى نفس الحلقة، ما أشيع حول زواج النجم عمرو دياب من الفنانة دينا الشربينى، وهل هى حقيقة أم شائعة، ولماذا يصمت الاثنان على كل ما يثار حولهما، وذلك بمعلومات من مصادر رسمية.





الابتزاز الجنسى فى "كل يوم" على "on e"

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "كل يوم"، المذاع عبر فضائية ON E فى الثامنة مساءً، الدكتور هاني هنري أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، واللواء عفيفي كامل عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة موضوع "الابتزاز الجنسى".







موقف مصر من المشاركة فى الأمم الإفريقية للمحليين على "cbc إكسترا"

يستضيف الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه "إكسترا تايم" المذاع على فضائية CBC إكسترا فى الحادية عشرة مساءً، الناقدين الرياضيين أحمد شريف، وطارق طلعت، المتخصصين في الكرة الإفريقية.





ويناقش حتحوت، خلال الحلقة، موقف مصر من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمحليين، وأسباب تضارب الآراء داخل اتحاد الكرة بشأن البطولة، وتهديدات إلغاء الدوري حال الموافقة على خوض المنافسات.







أبطال شيخ جاكسون فى "هنا العاصمة" على "سى بى سى"

يستضيف برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى، فى التاسعة مساءً، أبطال وصناع فيلم شيخ جاكسون، وهم: أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، والمنتج والسيناريست محمد حفظى، والمنتج هانى أسامة. البرنامج تقديم لميس الحديدى.





معركة العريش على "TEN" فى "بالورقة والقلم"