EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
الابتزاز الجنسى أهم موضوعات توك شو الليلة
الإثنين 16 أكتوبر 2017 07:35 م
توك شو
أخر الأخبار
التوك شو
رحاب صبحى
الباز يكشف حقيقة علاقة عمرو دياب بدينا الشربينى
يعرض الإعلامى محمد الباز تسجيلًا مصورًا حول ما يدور على أرض بورما، في الثامنة مساءً، ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، وذلك لأول مرة فى الإعلام المصرى.
وترصد الحلقة رحلة صحفية مصرية زارت مسلمى الروهينجا، ورصدت مجازر الحكومة ضدهم، فى حكايات وقصص لم تُحك من قبل عن الانتهاكات ضد النساء والأطفال فى البلاد.
كما يناقش الباز، فى نفس الحلقة، ما أشيع حول زواج النجم عمرو دياب من الفنانة دينا الشربينى، وهل هى حقيقة أم شائعة، ولماذا يصمت الاثنان على كل ما يثار حولهما، وذلك بمعلومات من مصادر رسمية.
الابتزاز الجنسى فى "كل يوم" على "on e"
يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "كل يوم"، المذاع عبر فضائية ON E فى الثامنة مساءً، الدكتور هاني هنري أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، واللواء عفيفي كامل عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة موضوع "الابتزاز الجنسى".
موقف مصر من المشاركة فى الأمم الإفريقية للمحليين على "cbc إكسترا"
يستضيف الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه "إكسترا تايم" المذاع على فضائية CBC إكسترا فى الحادية عشرة مساءً، الناقدين الرياضيين أحمد شريف، وطارق طلعت، المتخصصين في الكرة الإفريقية.
ويناقش حتحوت، خلال الحلقة، موقف مصر من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمحليين، وأسباب تضارب الآراء داخل اتحاد الكرة بشأن البطولة، وتهديدات إلغاء الدوري حال الموافقة على خوض المنافسات.
أبطال شيخ جاكسون فى "هنا العاصمة" على "سى بى سى"
يستضيف برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى، فى التاسعة مساءً، أبطال وصناع فيلم شيخ جاكسون، وهم: أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، والمنتج والسيناريست محمد حفظى، والمنتج هانى أسامة. البرنامج تقديم لميس الحديدى.
معركة العريش على "TEN" فى "بالورقة والقلم"
يناقش الليلة الإعلامي نشأت الديهي، عبر برنامجه بـ"الورقة والقلم" المذاع على فضائية TEN فى الثانية عشرة منتصف الليل، معركة العريش البطولية، ويستكمل في الفقرة الثانية مواجهته لـ"الكاتب يوسف زيدان، ويختتم الحلقة بـ"المعركة الدائرة بين البيشمركة وبغداد".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا