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رئيس الوزراء يترأس اجتماع مواجهة حمى الدنج
الإثنين 16 أكتوبر 2017 07:30 م
شريف اسماعيل 1111
أخر الأخبار
شريف اسماعيل 1111
خاص
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً مع محافظ البحر الأحمر بحضور وزراء الإسكان، والبيئة، والصحة، والتخطيط، وذلك لمتابعة ما يتعلق بظهور حالات إشتباه مصابة بحمي الدنج.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة تقريراً عن أخر المستجدات بشأن الجهود المبذولة للتعامل مع حمي الدنج.
وأكد أن فريق العمل الطبي مستمر فى متابعة الموضوع وعلاج اية حالات تظهر.
وأوضح أن في الوقت الحالي لا يوجد إلا خمسة حالات فقط تحت العلاج بعد خروج كافة الحالات الأخرى التي تم استقبالها.
ومن جانب آخر قدم محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع عرضاً تضمن خطة مكافحة البعوض الحامل للفيروس والإجراءات التي تم إتخاذها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية والتي شملت ردم المسطحات المائية بعد تطهيرها، وكذا تغيير خزانات المياه العذبة الغير صالحة للإستخدام في المنازل إلي جانب صيانة عدد أخر منها والتأكد من صلاحية الخزانات بما يضمن التأكد من القضاء علي البيئة الصالحة لتكاثر البعوض.
ووجه رئيس الوزراء في هذا الشأن باستكمال اتخاذ التدابير اللازمة مع سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المياه بالمحافظة والتي تتضمن إحلال وتجديد خطوط المياه وإنشاء وتوسيع محطات تحلية مياه الشرب وتدعيم خطوط المياه الرئيسية والشبكات، كما وجه أيضاً بإعتماد 664 مليون جنيه بهدف الإنتهاء خلال 6 أشهر من زيادة مياه الشرب للقصير وسفاجا والغردقة وكذلك لاستكمال منظومة الصرف الصحي.
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