التجمع يدعو المصريين لمساندة جهود مواجهة الإرهاب

حزب التجمع

إيمان عوف

دعا حزب التجمع، اليوم الاثنين، المصريين جميعا خاصة في سيناء لدعم تلك جهود مواجهة الإرهاب



جاء ذلك في بيان تعليقا على هجمات إرهابية طالت عد مقار بينها عسكرية بشمال سيناء.



وأرجع الحزب تلك الخطوة تأكيدا على أهمية أن "عرف العالم أننا على قلب رجل واحد ضد الإرهاب ومن يدعمونه في الداخل والخارج".



ونعي حزب التجمع ببالغ الحزن والأسى شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة ضحايا الهجوم الإرهابي في منطقة القواديس والهجوم على فرع البنك الأهلي بوسط سيناء



وقال الحزب "اتساقا مع مبادئ الحزب الثابتة التي تؤكد على وحدة الوطن وسلامة أراضيه فإنه يثمن جهود رجال القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم في مواجهة قوى التطرف والإرهاب".



