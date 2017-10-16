EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
التجمع يدعو المصريين لمساندة جهود مواجهة الإرهاب
الإثنين 16 أكتوبر 2017 06:41 م
حزب التجمع
أخر الأخبار
حزب التجمع
إيمان عوف
دعا حزب التجمع، اليوم الاثنين، المصريين جميعا خاصة في سيناء لدعم تلك جهود مواجهة الإرهاب
جاء ذلك في بيان تعليقا على هجمات إرهابية طالت عد مقار بينها عسكرية بشمال سيناء.
وأرجع الحزب تلك الخطوة تأكيدا على أهمية أن "عرف العالم أننا على قلب رجل واحد ضد الإرهاب ومن يدعمونه في الداخل والخارج".
ونعي حزب التجمع ببالغ الحزن والأسى شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة ضحايا الهجوم الإرهابي في منطقة القواديس والهجوم على فرع البنك الأهلي بوسط سيناء
وقال الحزب "اتساقا مع مبادئ الحزب الثابتة التي تؤكد على وحدة الوطن وسلامة أراضيه فإنه يثمن جهود رجال القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم في مواجهة قوى التطرف والإرهاب".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا