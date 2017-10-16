هواوي تطلق Mate 10 وMate 10 Pro

شركة هواوي

خاص



أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم الاثنين في حفل بمدينة ميونيخ الألمانية، هواتفها الجديدة: هواوي (Mate 10) وهواوي (Mate 10 Pro) و(Mate 10 Porsche Design).



ووفق بيان، تمثل الهواتف جديدة طفرة على صعيد استخدام التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، و ستمثل ثورة حقيقية في صناعة الهواتف الذكية بفضل خصائصهما الفريدة، وبالأخص معالج ’Kirin 970‘ الجديد وواجهة المستخدم EMUI 8.0.



وتواصل سلسلة هواتف Mate 10 تميّزها بتقديم أعلى مستويات الأداء، والعمر الطويل للبطارية، فضلاً عن تقنية الكاميرا المزدوجة الجديدة من شركة ’لايكا‘.



وفي هذا الصدد، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "بالتوازي مع دخولنا لعصر الذكاء، لم تعد حلول الذكاء الاصطناعي مجرّد مفاهيم افتراضية بل اصبحت تتشابك بشكل وثيق مع حياتنا اليومية".



وأضاف "الذكاء الاصطناعي وسيلة مبتكرة لإثراء تجارب المستخدمين، وتحسين أداء المنتجات وتقديم خدمات قيّمة".



وتابع: "تحتوي سلسلة هواوي Mate 10 علىوحدة المعالجة والتشغيل العصبية الأولى من نوعها والمصممة خصيصاً للأجهزة والهواتف الذكيّة، والتي تمثل عصر جديد للهواتف الذكية".

