التنمية المحلية: انتهى عهد التعدي على المباني الأثرية والتاريخية

بدور إبراهيم







قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، إن الدولة لن تسمح بالتعدي على أي مبان أثرية وتاريخية في محافظة بورسعيد مرة أخري أو أي محافظة مصرية أخري.





جاء خلال كلمة الشريف بمؤتمر بديوان عام محافظة بورسعيد بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والشعبية والسياسية.



وأضاف "هذا العهد انتهى للأبد ولن يعود مرة أخرى".



وأعلن وزير التنمية المحلية عن إنشاء مجلس للتراث الحضاري في محافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لتكون أجمل محافظة في العالم.

وطالب وزير التنمية المحلية بتحويل بورسعيد إلى محافظة خضراء كون أن المحافظات الخضراء أحد المحاور العشرة للتنمية المحلية، حيث أنه سيتم زرع 10 مليون شجرة منتجة في مصر كلها، بجانب الاهتمام بالحدائق التراثية مثل القناطر الخيرية والمنتزة وغيرها.





من جانبه قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة ب

دأت خطوات فعلية للتنمية الشاملة ليس فقط لما تشهدها من طفرة اقتصادية غير مسبوقة وكيانات اقتصادية ضخمة بغرب وجنوب المحافظة بجانب المشروعات العملاقة بشرق بورسعيد



وأوضح أن المحافظة شهدت بدء عملية تطوير وتدريب الكادر الإداري بكافة الوحدات المحلية وتدعيمهم بأحدث الوسائل، مشيرا إلى أنه تم اجتياز مرحلة كبيرة في تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التغيير والتطوير .



