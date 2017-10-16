EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
نعيم : جلوبال تليكوم قد تبيع أبراج الجزائر وبنجلاديش
الإثنين 16 أكتوبر 2017 05:50 م
النعيم القابضة
أخر الأخبار
النعيم القابضة
شريف عمر
رجحت وحدة الأبحاث بشركة نعيم المالية القابضة اتجاه إدارة شركة جلوبال تليكوم لبيع الأبراج المملوكة لها فى دولتى بنجلاديش والجزائر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت "نعيم"، فى تقرير بحثى حصلت "المال" على نسخة منه، أن الضغوط الاقتصادية بجانب المنافسة المرتفعة فى السوقين الجزائرية والبنجلاديشية، قد تدفع "جلوبال" لبيع بعض الأبراج هناك، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الإدارة الحالية لجلوبال، لكن هناك مزيدًا من الوقت لتنفيذ هذه الخطط، والتى تتطلب موافقات تنظيمية ورقابية داخل تلك الأسواق.
وأشارت "نعيم" إلى أنها ما زالت تنتظر الإغلاق النهائى لصفقة بيع أبراج جلوبال فى باكستان، والتى من المتوقع أن تتم بنهاية العام الحالى، ومن المرجح أن تضيف 450 مليون دولار على القيمة العادلة لجلوبال.
وفى أغسطس الماضى أعلنت "جلوبال تليكوم" للبورصة المصرية عن إبرامها اتفاقًا مع شركة فيون أل تي دي "فيون"، حول شركتهما التابعة في باكستان "جاز"، وذلك لبيع نشاط الأبراج المملوك لها مقابل 940 مليون دولار، مع العلم بأن "جلوبال" تملك محفظة تتضمن 13 ألفًا من أبراج الاتصالات السلكية واللا سلكية.
وأوضحت "جلوبال" أن طرق سداد قيمة الصفقة ستتوزع بين تسلم 666 مليون دولار من 760 مليون دولار بعد إنهاء الاتفاقية، وسيتم سداد المبلغ المتبقي خلال الـ12 شهرًا التالية للصفقة.
وتمتلك "فيون" 57.7% من أسهم "جلوبال تليكوم"، وتعمل الأخيرة في مجال شبكات الهواتف بدول باكستان، والجزائر، وبنجلاديش.
فى سياق متصل أوضحت "نعيم" أن إدارة "جلوبال" أكدت عدم نوايا الشطب من البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، كما رفضت توقع إمكانية تقدم المساهم الرئيسى شركة فيون بعرض للاستحواذ على أسهم جلوبال، فى حين تتجه التوقعات لعدم توزيع أي أسهم على المساهمين خلال العام الحالى.
وارتفعت أرباح جلوبال خلال الربع الثانى بنحو 32% لتسجل 35 مليون دولار، مقارنة بـ26.5 مليون دولار في الفترة المماثلة، وبلغت إيرادات الخدمات 731.6 مليون دولار، مقارنة بـ669 مليون دولار بنفس الفترة من 2016
يُذكر أن أرباح "جلوبال" بلغت 1.2 مليون دولار خلال الـ3 شهور الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ87.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، تكبدت خلالها الشركة الأم خسائر بقيمة 48.2 مليون دولار.
النعيم القابضة للاستثمارات المالية
النعيم القابضة للاستثمارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا