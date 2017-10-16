نعيم : جلوبال تليكوم قد تبيع أبراج الجزائر وبنجلاديش

رجحت وحدة الأبحاث بشركة نعيم المالية القابضة اتجاه إدارة شركة جلوبال تليكوم لبيع الأبراج المملوكة لها فى دولتى بنجلاديش والجزائر خلال المرحلة المقبلة.



وأوضحت "نعيم"، فى تقرير بحثى حصلت "المال" على نسخة منه، أن الضغوط الاقتصادية بجانب المنافسة المرتفعة فى السوقين الجزائرية والبنجلاديشية، قد تدفع "جلوبال" لبيع بعض الأبراج هناك، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الإدارة الحالية لجلوبال، لكن هناك مزيدًا من الوقت لتنفيذ هذه الخطط، والتى تتطلب موافقات تنظيمية ورقابية داخل تلك الأسواق.





وأشارت "نعيم" إلى أنها ما زالت تنتظر الإغلاق النهائى لصفقة بيع أبراج جلوبال فى باكستان، والتى من المتوقع أن تتم بنهاية العام الحالى، ومن المرجح أن تضيف 450 مليون دولار على القيمة العادلة لجلوبال.





وفى أغسطس الماضى أعلنت "جلوبال تليكوم" للبورصة المصرية عن إبرامها اتفاقًا مع شركة فيون أل تي دي "فيون"، حول شركتهما التابعة في باكستان "جاز"، وذلك لبيع نشاط الأبراج المملوك لها مقابل 940 مليون دولار، مع العلم بأن "جلوبال" تملك محفظة تتضمن 13 ألفًا من أبراج الاتصالات السلكية واللا سلكية.





وأوضحت "جلوبال" أن طرق سداد قيمة الصفقة ستتوزع بين تسلم 666 مليون دولار من 760 مليون دولار بعد إنهاء الاتفاقية، وسيتم سداد المبلغ المتبقي خلال الـ12 شهرًا التالية للصفقة.



وتمتلك "فيون" 57.7% من أسهم "جلوبال تليكوم"، وتعمل الأخيرة في مجال شبكات الهواتف بدول باكستان، والجزائر، وبنجلاديش.







فى سياق متصل أوضحت "نعيم" أن إدارة "جلوبال" أكدت عدم نوايا الشطب من البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، كما رفضت توقع إمكانية تقدم المساهم الرئيسى شركة فيون بعرض للاستحواذ على أسهم جلوبال، فى حين تتجه التوقعات لعدم توزيع أي أسهم على المساهمين خلال العام الحالى.





وارتفعت أرباح جلوبال خلال الربع الثانى بنحو 32% لتسجل 35 مليون دولار، مقارنة بـ26.5 مليون دولار في الفترة المماثلة، وبلغت إيرادات الخدمات 731.6 مليون دولار، مقارنة بـ669 مليون دولار بنفس الفترة من 2016





يُذكر أن أرباح "جلوبال" بلغت 1.2 مليون دولار خلال الـ3 شهور الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ87.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، تكبدت خلالها الشركة الأم خسائر بقيمة 48.2 مليون دولار.