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رياضة
تصريحات مثيرة لمرتضى منصور
الإثنين 16 أكتوبر 2017 05:49 م
مؤتمر صحفي لمرتضي منصور
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مؤتمر صحفي لمرتضي منصور
خلال مؤتمر صحفي عقد بنادي الزمالك
على المصرى
عقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا بمقر النادي عصر اليوم الاثنين، للحديث عن عدد من القضايا الهامة والمتعلقة بفريق الكرة بالقلعة البيضاء، وخاصة مباراة طنطا الأخيرة، والتي قال إنها شهدت أخطاءاً تحكيمية بالجملة.
** مهاجمة كوبر
واستهل منصور المؤتمر، بتقديم التهنئة لجماهير الكرة المصرية لتأهل مصر لكأس العالم، بعد غياب 28 سنة، متمنيا كل التوفيق لمنتخب مصر بالمونديال، رغم أنف الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.
وقال رئيس الزمالك: "من حقنا أن ننتقد المدير الفني بسبب مستوى الفريق، ونرفض أي وصاية من أحد على رأينا وكل الشكر والتقدير لكل اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح الذي كان على وشك الإنضمام للزمالك، ولكنه تعرض للطرد من رجل سفيه".
** موقف استكمال الدوري
وشدد منصور، على أن قرار المجلس واضحا بشأن استكمال مسابقة الدوري في الفترة القادمة، وأن الزمالك لن يستكمل مسابقة الدوري في وجود هذا الاتحاد.
وتابع: "نادي الزمالك نادي كبير رغم أنف الجميع، عصر الفوضى أنتهى، واللجنة الأوليمبية ستقيم انتخابات اتحاد الكرة، إذا لم يرحل هذا الاتحاد"، وأكد رئيس الزمالك، أن النادي سيتحمل هذا الأسبوع فقط، تكاليف إستقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة بالدوري، قائلا: "أنتظر وصول حكم أجنبي لإدارة المباراة، وأنتظر تنفيذ قرار لجنة الحكام بعدم تحكيم أي مباراة للزمالك تحت قيادة حكام مصريين".
وأوضح رئيس النادي، أنه ينجح كل موسم في ضم أفضل الصفقات للمنافسة على جميع البطولات المحلية، وليس بطولة واحدة فقط، مؤكدا بأنه لن يقبل بأن يضم عناصر جديدة في كل موسم بالملايين، ويتم عرقلة مسيرة الزمالك في الدوري ومنحه صفيحة "الكأس" كل موسم .
وأضاف منصور، أن الزمالك لن يكون أداة لهدم أي استقرار في البلد، مؤكدا أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، قال حل المشكلة أن الحكام المصريين لن يحكموا للزمالك، وأنا أشكره علي هذا الاقتراح، وأطالبه بالتمسك بقراره وأطالب بحكام أجانب، وأرفض أي حكم مصري.
** اتحاد الكرة
وفي هذا الصدد، قال منصور أن مجلس إدارة الاتحاد المصري الحالي بقيادة هاني أبوريدة، هو أفشل اتحاد فى تاريخ الكرة المصرية، وأعضائه مشغولين بالفضائيات، مشيراً إلى أنه خلال 16 يوما، سوف يتم فتح باب الترشح لانتخابات جديدة للجبلاية .
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس النادي حرب الشائعات والأكاذيب والضرب في الزمالك من بعض القنوات والمواقع الألكترونية والصحف المأجورة، بدأ مبكرا والحديث عن وجود خناقة بين نيبوشا المدير الفنى للفريق، وأحمد رفعت صانع الألعاب، وهو ما لم يحدث، وكل ما يقال في هذا الشأن كذب وافتراء .
وأشار رئيس الزمالك، أنه مستعد للدخول فى أى معارك صحفية أو قانونية، للحفاظ على حقوق النادي من الضياع، مشددا على أنه ليس فوق النقد، بشرط أن يكون هادف ومثمر، وليس لأجل التدمير والتخريب، ولكن الواضح للجميع أن ما يحدث محاولات لهدم النادي، مثلما خرجت شائعات حول شطب بعض العضويات بالنادي لدواعي انتخابية، مؤكدا أن العضويات التي تم الغائها بسبب التزوير وليس شطب من أجل الانتخابات كما يقال.
** قرار هام بخصوص انتخابات القلعة
وعن الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، قال منصور إن الشطب سيكون مصير أي لاعب أو مدرب أو موظف عامل بالنادي سيقوم بالمشاركة في عملية الدعاية بالانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، وأضاف: "حتى لو كانت الدعايا لشخصي أو لقائمتي سيتم شطب أي فرد يشارك بالدعايا في الانتخابات".
** سور النادي النهري
وعلى الصعيد الإنشائي، أكد المستشار مرتضى منصور، أن الزمالك التزم بقرار المحافظة بهدم جزء من سور النادي النهري رغم رفض الأعضاء لهذا التصرف، وأضاف: "بعض ممن يريدون دخول الانتخابات تقدموا بالشكاوى ضد النادي وقمنا بعمل بلاغ للنائب العام فيما حدث"، وتابع: "مسئولين كبار أكدوا لي أن الموضوع لن يمر مرور الكرام وأكدوا أن حق النادي سيعود".
وتابع: "سنتقدم بطلبات إحاطة في مجلس النواب ضد هذه المهزلة وما حدث هو عملية انتخابية في المقام الأول"، وأضاف رئيس النادي أن رئيس حي العجوزة، منذ 15 يوم يرفض استخراج التراخيص الخاصة بالنسبة للمبنى الجديد بداعي اجراءات الكهرباء وهو الأمر المرفوض شكلا ومضمونا .
وقام رئيس الزمالك باظهار جميع التراخيص والمستندات الصادرة بخصوص النادي النهري، مشيرا النادي نهري تم افتتاحة في عهد كمال درويش سنه 1993، ولم يكن النادي يدفع الفلوس التي تسمي بحق الانتفاع منذ ذلك الوقت، وقال: "هذا النادي كان مهجور، وتقدمت بطلب لوزير الري، واصدر ترخيصين رقم 10و27، الاول بالنسبة للبناء، والثاني مركب للاعضاء هذا الترخيص يباع بـ 30 مليون جنية ودفعنا الشيكات" .
وقام مرتضي بعرض الأسوار المبنية المجاورة للنادي النهري، ووجة رسالة لرئيس حي العجوزة، قائلا: "لو رجل هد سور نادي القضاء هيعلقوك"، وذلك خلال عرضة للصور، وقام بعرض صور لأسوار الكباريهات المبنية بجوار النادي النهري، والموافقة عليها من حي العجوزة.
وأشار رئيس الزمالك أن النادي ليس ملك لأحد وانه مال عام.
وكشف أن رئيس الحي يوم تنفيذ قرار الهدم "ضرب العمال واخدهم ومشي"، مشيراً إلى أنه تحدث مع المحافظ، وقالي ان التنفيذ غير مرخص، وهذا أمر غير صحيح، وقمت بإرسال صورة بالترخيص للمحافظ .
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