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طاقة
التشكيل الجديد لشعبة الطاقة باتحاد الصناعات خلال أسبوعين
الإثنين 16 أكتوبر 2017 05:39 م
المهندس بسيم يوسف
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المهندس بسيم يوسف
أحمد اللاهونى
تعكف شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات المصرية على الانتهاء من التشكيل الكامل لأعضائها
وتوقع المهندس بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمحولات الكهربائية، والمكلف برئاسة الشعبة، إعلان التشكيل النهائى للأعضاء خلال أسبوعين.
واجتمع محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أمس، بالمهندس بسيم يوسف، والمهندس بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إلكتريك، لمناقشة تشكيل شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة، لاختيار أعضائها وفقًا لمتطلبات عملها خلال الفترة المقبلة.
وقال يوسف فى تصريحات لـ "المال"، إنه عرض خلال اجتماعه مع رئيس غرفة الصناعات الهندسية الخطوط العريضة لإستراتيجة الطاقة الجديدة والمتجدة، التى تستند بشكل أساسى على أولوية التصنيع المحلى، مع الاهتمام بالجودة والمواصفات، فضلا عن ضخ استثمارات جديدة للقطاع.
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