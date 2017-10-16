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سيـــاســة
تجديد حبس معتقل علم المثليين 15 يومًا
الإثنين 16 أكتوبر 2017 05:31 م
تجديد حبس معتقل علم المثليين 15 يومًا
أخر الأخبار
تجديد حبس معتقل علم المثليين 15 يومًا
إيمان عوف
قال محمد حنفي، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة قررت حبس أحمد علاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام، والترويج بالطرق العلنية لأفكار هذه الجماعة، واعتناقه وآخرين أفكارًا شاذة وتكوين جماعة أطلق عليها (جماعة المثليين)، والتواصل مع منظمات مجتمع مدني خارجية لتلقّي دعم لنشر تلك الأفكار.
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