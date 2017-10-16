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طاقة
الصين تعرض شراء 5% من أرامكو السعودية
الإثنين 16 أكتوبر 2017 05:24 م
علم الصين
أخر الأخبار
علم الصين
رويترز
قالت مصادر إن الصين عرضت شراء ما يصل إلى 5% من أرامكو السعودية مباشرة، في تحرك قد يمنح الأخيرة المرونة لدراسة خيارات مختلفة بخصوص خطتها لطرح أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في سوق الأسهم.
وقالت مصادر في القطاع، إن شركتي النفط الصينيتين المملوكتين للحكومة، بتروتشاينا وسينوبك، وجهتا خطابًا إلى أرامكو السعودية في الأسابيع الأخيرة للتعبير عن الاهتمام بإبرام صفقة مباشرة، مضيفة: "إن الشركتين جزء من كونسورتيوم تديره الحكومة يضم صندوق الثروة السيادي الصيني".
كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال العام الماضي، إن المملكة تدرس إدراج 5% من أرامكو في 2018 في عملية قد تجمع 100 مليار دولار إذا تم تقييم الشركة عند نحو تريليوني دولار كما هو مأمول.
الصين
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