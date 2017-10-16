AAOIFI تناقش مسودات المعايير الشرعية مع المصرية للتمويل الإسلامي

AAOIFI

هبة محمد



عقدت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي -أمس- ندوة عن المعايير الشرعية لصناعة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر، بحضور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAIOFI.



وقال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية، إنه تم تنظيم الندوة برعاية الشريك التقني للجمعية، وهى شركة "international turnkey systems" أو " ITS" لتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها مسودات المعايير الشرعية للمعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة منها بيع الدين وضوابط المدقق الشرعي الخارجي، بجانب معايير الالتزام الشرعي.



وأضاف أن الجمعية كرمت عدد من الحاضرين وأعضاء هيئة AAOIFI، منهم الدكتور حامد ميره، والدكتور عبد الرحمن الساعدي، والدكتور وليد حجازي، الشريك المدير لمكتب حجازي للاستشارات القانونية، فضلاً عن محمد منيسي المدير الإقليمي لشركة اي تي اس، كما حضر الندوة العديد من العلماء والفقهاء وخبراء المصرفية الإسلامية بمصر والعالم العربي.



وتم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، وسجلت في 11 رمضان 1411هـ الموافق 27 مارس 1991م في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى إلى الربح، وتهدف لتحقيق التجانس بين الممارسات المالية الإسلامية الدولية والتقارير المالية للمؤسسات المالية بالتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها.



كانت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أصدرت تقريرها عن النصف الأول من العام الجاري، ليوضح ارتفاع قيمة التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 38% نهاية يونيو الماضي لتسجل 117 مليار جنيه، مقابل ما يقرب من 85 مليون نهاية نفس الفترة من عام 2014، لتستحوذ على 7% من تمويلات السوق المحلية.



وارتفعت أصول القطاع بنسبة 19% خلال فترة المقارنة لتبلغ 150 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، مقارنةً بـ 126 مليار جنيه منتصف عام 2014، مسيطرة على ما يقرب من 7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، كما سجلت قيمة إيداعات العملاء 136 مليار جنيه مرتفعة بنسبة 18% عن يونيو 2014، لتقتنص 7.8% من إجمالي السوق، وارتفعت شبكة فروع المعاملات الإسلامية بنسبة 12% لتصل إلى 237 فرعاً تقدم خدماتها لنحو 2.8 مليون عميل الذين يستحوذون على 19% من إجمالي قاعدة عملاء السوق.



يذكر أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تأسست بداية عام 2012، وشكلت 5 لجان لتحقيق أهدافها فى تطوير الصيرفة الإسلامية، وتتمثل فى اللجنة العلمية وتهتم بالأعمال المتصلة بالأبحاث والدراسات المقدمة فى الندوات والمؤتمرات وورش العمل، واللجنة الفنية، وتتناول مستقبل الصناعة المالية الإسلامية والعوائق التى تقابلها، بالإضافة إلى اللجنة التدريبية التى تعني بالنشاط التدريبي عبر تصميم وتقديم برامج البنوك الإسلامية وكافة أشكال التمويل الإسلامي، واللجنة الإعلامية وتختص بالتواصل مع الجهات الإعلامية بجانب اللجنة الشرعية التى تتولى إصدار الفتاوى والدراسات المتخصصة.

