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سيـــاســة
الرئيس يترأس اجتماعا لبحث أوضاع سيناء وتدشين العلمين الجديدة
الإثنين 16 أكتوبر 2017 05:15 م
اجتماع رئاسي
أخر الأخبار
اجتماع رئاسي
خاص
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عددا من القضايا بينها أوضاع سيناء وتدشين مدينة العلمين الجديدة، وفق بيان للرئاسة.
حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والصحة، والعدل، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وعن الاجتماع، أوضح السفير، علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أنه تم متابعة تطورات الأوضاع على صعيد التصدي للعمليات الإرهابية الأخيرة في سيناء.
ووفق المتحدث، تم استعراض الموقف بشأن الإجراءات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها في هذا الصدد. وقد أشاد السيد الرئيس بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن الوطن والمواطنين وتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش الاستعدادات النهائية لاحتفالية تدشين مدينة العلمين الجديدة، والتي تواكب ذكرى مرور 75 عاماً على معركة العلمين.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بأهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع، وفقاً لأفضل المعايير العالمية في البناء والتشييد، بهدف إقامة جيل جديد من المجتمعات العمرانية المتكاملة، تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وذكر السفير، علاء يوسف أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات لاستكمال إزالة التعديات على أراضي الدولة ومسارات السكك الحديدية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ووجه الرئيس بضرورة استكمال الخطة واستمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، بما يساهم في تقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك التحضير لزيارة الرئيس المقبلة لفرنسا، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك الجاري تنفيذها في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وذلك في إطار الاستعداد للقمة الثلاثية القادمة المقرر عقدها في نيقوسيا خلال شهر نوفمبر المقبل.
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