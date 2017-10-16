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عقـــارات
النعيم تتوقع تحسن أرباح شركات التطوير العقاري
الإثنين 16 أكتوبر 2017 04:47 م
النعيم القابضة
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المال – خاص
توقعت شركة "النعيم" القابضة، أن تحرز غالبية شركات التطوير العقاري تحسنًا في أرباحها، خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بالربع الماضي، مرجحة تعافي المبيعات التعاقدية الجديدة بكافة المناطق الجغرافية، مقارنة بالربع الثاني من 2017.
ورجحت أن يسجل الطلب على العقارات مستويات أقوى خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعًا بالطلب المحلي، إلى جانب تطلع المصريين بالخارج إلى الاستفادة من تراجع قيمة الجنيه، كما تتوقع تسارع عمليات تنفيذ وتسليم الوحدات خلال الربع الثالث من 2017.
واستنتجت في مذكرتها البحثية، أنه في ظل التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وانحسار القوة الشرائية للمستهلكين (نظرًا لارتفاع التضخم)، فهناك احتمالية تغير الطلب ليتجه نحو الوحدات الأصغر حجمًا التي تتميز بأسعار أقل (بينما يتواصل إقبال المشترين على العلامات التجارية المشهورة).
وتابعت: "ربما يخفق بعض مطوري العقارات عن تحقيق مستهدفاتهم من التسليمات، نظرًا لتغير الطلب وبالأخذ في الاعتبار معدلات التسليم الحالية".
ومن المرتقب أن تفصح معظم الشركات عن قوائمها المالية الكاملة (سواء كانت مدققة أو غير مدققة) في غضون شهر من الإعلان عن مؤشرات نتائج الأعمال.
ورجحت "النعيم" أن تكون شركتي مصر الجديدة للإسكان ومدينة نصر للإسكان والتعمير الأفضل أداءً بين شركات التطوير العقاري خلال الربع المُشار إليه.
وبالنسبة للنظرة المستقبلية لفترة ما بعد الربع الثالث من 2017، توقعت استمرار صمود السوق العقاري في ظل وجود الكثير من المشاريع الجديدة مخطط تدشينها.
النعيم القابضة للاستثمارات المالية
النعيم القابضة للاستثمارات
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