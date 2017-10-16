درويش: نطالب التموين بشراء الدواجن من السوق المحلية

الدواجن

الصاوي أحمد



أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه سيجتمع مع الدكتور محمد مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء، لعرض عدد من القضايا أمام الوزير، من بينها استئناف شراء الدواجن من السوق المحلية بدلاً من الاعتماد علي الاستيراد بشكل كلي حالياً.



وأوضح درويش لـ"المال"، أنه سيطلب من وزير التموين خلال الاجتماع شراء 50 ألف طن دواجن من السوق المحلية، خاصة مع تراجع الأسعار الحالية في السوق الداخلية بصورة أصبحت تنافس المستورد من حيث السعر.



وألمح درويش أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استوردت، مؤخرًا، 48 ألف طن دواجن مجمدة من البرازيل وأوكرانيا ورومانيا بشكل يؤثر سلبياً علي الأسعار في السوق المحلية، مما أدي لانخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، ووصول الكيلو لـ19 جنيهًا في المزرعة، و25 جنيهاً للمستهلك.



وتتراوح سعر الدواجن المستوردة بين 43 جنيهاً وزن 1.3 كجم تقريبًا، و53 جنيهًا وزن 1.7 كجم.

