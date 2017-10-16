هبوط جماعى لمؤشرات البورصة

البورصة المصرية



رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات العربية.



وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 2.74% عند مستوى 13525نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.57%، عند مستوى 807 نقطة وكذلك هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.85% عند مستوى 1784 نقطة، كما هبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 2.39% عند مستوى 2353 نقطة، وهبط المؤشر العشرينى بنسبة 3.12% عند مستوى 12587 نقطة.



بلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 2.5 مليون جنيه، و21.6 مليون جنيه، و68.1 مليون جنيه، و10 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات 84.8 مليون جنيه، و17.5 مليون جنيه على التوالى .



سيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 29 سهما من إجمالى 190 سهما متداولا، بينما هبط 151 سهما وبقى 10 أسهم دون تغيير.



كانت البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة أمس الأحد، على صعود خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين.

