استشاري جلدية: الليزر الكربوني يعيد شباب البشرة

البشرة

ياسمين فواز



كشفت الدكتور راجية أبو المكارم، استشاري الجلدية والليزر، أن جلسات الليزر الكربوني تعتبر أحدث التقنيات الحديثة التي تعمل على تجميل البشرة، وتساعد على خلوها من التصبغات والكلف وحب الشباب، مضيفة أن الجلسات تعمل بواسطة جهاز Spcctra VRM الذي يساعد في علاج التصبغات البنية السطحية، وإعادة نضارة البشرة وتفتيح لونها.



وأكدت أبو المكارم، أنه بعد الحصول على جلسة الليزر الكربوني تتحول البشرة إلى اللون الأبيض الصافي كالحليب، وتدخل أشعة الليزر مع القناع الكربوني إلى طبقات البشرة الداخلية لتساعد على إزالة البقع والتصبغات البنية على البشرة، وتعمل علي إزالة التجاعيد وإزالة طبقات الجلد الميت، وعلاج الوحمات والوشم، وعلاج الكلف والنمش، وتفتيح منطقة الركب والأكواع، بالإضافة إلى الإسمرار تحت الإبط أو في المناطق الحساسة، وإزالة الندبات أو آثار الحروق.



وأكدت أبو المكارم، أنه يوضع كريم من جزئيات الكربون لمدة نصف ساعة على المكان المراد علاجه، وبعدها يتم تمرير شعاع الليزر ذي الموجة الطويلة على البشرة ما يسبب ارتفاع حرارة جزيئات الكربون وانتشارها في طبقة البشرة، ثم يأتي دور الخطوة الثانية عبر تمرير شعاع الليزر قصير الموجة على البشرة، ويعمل على تقشيرها بشكل سطحي الأمر الذي يحفز الكولاجين ويمنح البشرة نضارة لا مثيل لها من الجلسة الأولى.