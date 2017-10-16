سهم الألومنيوم العربية يحقق أعلى سعر منذ 8 سنوات

سهم

المال – خاص



حقق سهم "الألومنيوم العربية"، صعودًا بنهاية تعاملات جلسة، اليوم اﻹثنين -ثاني جلسات اﻷسبوع الجاري- 16.5% - لم يحققه منذ عام 2009.



وتربع السهم على عرش قائمة اﻷسهم الأكثر صعودًا، لينهي تعاملاته عند 48.70 جنيه.



وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي، إذ سجل المؤشر الرئيسي 13525 نقطة هابطًا بنسبة 2.7%، كما تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ1.5% عند 807.9 نقطة، إضافة إلي تراجع متساوي اﻷوزان بـ2.3% عند 2353 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بـ 1.8% عند 1784 نقطة.



وبلغت قيم التدوال 1.4 مليار جنيه، من إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 190 سهمًا، وتراجع أداء 151 سهمًا، وارتفع 29، بينما لم يتغير أداء 10 آخرين.