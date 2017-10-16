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بنـــوك
أول تعليق رسمي من البنك الأهلي على حادث العريش
الإثنين 16 أكتوبر 2017 02:43 م
البنك الأهلي المصري001
أخر الأخبار
البنك الأهلي المصري001
أحمد الدسوقي:
قال البنك الأهلى إنه وقع صباح اليوم الإثنين، هجوما غاشما شنته بعض العناصر الإرهابية الآثمة علي المقر المؤقت لفرع البنك برفح الذي يزاول أعماله بمنطقة البنوك بمدينة العريش.
وأضاف البنك فى بيان اليوم، إلى أن العناصر الإرهابية قامت بالسطو علي خزينة الفرع الرئيسية، الأمر الذي أدي إلي استشهاد حارس الأمن بالفرع وبعض رجال الشرطة وحدوث عدد من الإصابات.
وأكد البنك أن كافة العاملين بالفرع أظهروا تماسكا وشجاعةً في التعامل مع الموقف، مشيرا إلى أن السلطات المعنية تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة حول هذا الهجوم الجبان.
وتقوم إدارة البنك حاليا باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمساندة ودعم العاملين بالبنك وكافة المصابين والمتضررين من الحادث.
البنك الأهلى
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