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بورصة وشركات
جولدن كوست تحصل على 20% من قيمة أرض جديدة
الإثنين 16 أكتوبر 2017 02:38 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة جولدن كوست للاستثمار السياحى عن انتهاء الموافقات الخاصة بحصولها على قطعة أرض جديدة وتسديدها للدفعة الأولى من ثمنها.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "سددنا 20% كدفعة مقدمة من ثمن الأرض بالإضافة إلى 3% مصروفات إدارية من إجمالى قيمة الأرض".
ويبلف سعر المتر 100 دولار أمريكى مقوما بسعر صرف 15 جنيه للدولار والباقى على 8 دفعات نصف سنوية لمدة أربع سنوات.
وقالت الشركة إنها حصلت على الموافقات اللازمة لقطعة الأرض الخلفية للشركة بمساحة 187 ألف متر مربع تقريبا، وذلك من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك فى 11 يوليو 2017.
وأضافت الشركة أنها انتهت من أعمال تهذيب منطقة الشاطئ لمساحة 250 مترا من مساحة واجهة الشاطئ التى تبلغ 450 مترا وكلفت بأحد المكاتب الاستشارية بدراسة وعمل الرسومات الخاصة بمارينا الشاطئ.
كما انتهت الشركة من أعمال المرافق للمرحلة الأولى وتجهيز باقى شاليهات المرحلة تميهدا لتلسليمها للعملاء.
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