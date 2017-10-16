البورصة تعمق خسائرها.. ومحللون: لا يوجد ما يدعو للقلق

البورصة المصرية

مصطفى طلعت:



عمقت مؤشرات البورصة، من خسائرها، قبل نصف ساعة على نهاية تداولات، اليوم الإثنين، وسط ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب، وبشكل ملحوظ من قبل المؤسسات على الأسهم القيادية.



وهبط المؤشر الرئيسي "egx30" بحوالي 2.5% إلى 13550 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 1.4%، وامتد الهبوط إلى المؤشر الاوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 1.7% إلى 1787 نقطة.



وأكد محللون فنيون، انه لا يوجد ما يدعو للقلق، موضحين أن عمليات البيع على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تأتي في إطار عمليات جني الأرباح الطبيعية بعد صعود المؤشر إلى مستوى 825 نقطة، وهو أعلى سعر له من عام 2010.



وأشار المحللون إلى أن الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب على سهم البنك التجاري، الذي يستحوذ على 41% من المؤشر، واتخاذ باقي الأسهم القيادية نفس المسار، تسبب في هبوط المؤشر الرئيسي بشكل ملحوظ

وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، ان سهم البنك التجاري رسم شكل سلبي فني منذ فترة، وكان من المتوقع هبوطة بهذا الشكل، وبالتالي لا يوجد ما يدعوا للقلق، مؤكدا أنه لم يلاحظ أي مبيعات ملحوظة من قبل صناديق الاستثمار.



من جانبه، أكد محمد الأعصر خبير أسواق المال أن الأسهم الصغيرة حققت مستويات تاريخية في وقت سابق، وبالتالي كان من الطبيعي دخولها في عمليات جني أرباح.



وتراجعت غالبية الأسهم القيادية، إذ هبط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.5% مسجلاً 76 جنيها، بتداولات 145 مليون جنيه، وحجم تنفيذات 1.89 مليون ورقة مالية، كما هبط سهم مجموعة بورتو جروب القابضة بنسبة 6.38% إلى 0.44 جنيه، بتداولات بقيمة 57.6 مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 783.12 مليون ورقة مالية.



وبالمثل، تراجع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 2.96% مسجلا 20.25 جنيه، بتداولات 15.6 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 766 ألف ورقة مالية، كما إنخفض سهم طلعت مصطفى القابضة بنسبة 2.70% إلى مسجلا مستوى 9 جنيهات للسهم، بقيمة 20.25 مليون جنيه، ببيع وشراء 2.3 مليون ورقة مالية.