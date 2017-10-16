الجارحى: الترويج للسندات الدولية يناير المقبل

عمرو الجارحى وزير المالية

مها أبوودن



أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أنه سيتم البدء فى الترويج للسندات الدولية المزمع طرحها، مع بداية العام المقبل، خلال شهرى يناير أو فبراير، على أن تكون فى حدود 3-4 مليارات دولار، مضيفًا أنه عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك ولديهم رغبة قوية فى الاستثمار بمصر.



وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن، وتقديم دعم نقدى للمواطنين، نفى وزير المالية ذلك وأوضح أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق، والوفد المصرى الموجود فى الاجتماعات السنوية للصندوق، عرض شكل الدعم الذى نعطيه للمستحقين، إضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.



وقال الوزير إن هناك تقديرًا كبيرًا وإشادة من صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الأمر الذى فاق التوقعات، وتم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية، مشيراً إلى أن الجميع فى واشنطن ينظرون إلى مصر على أنها نجم فى مجال الاستثمار فى الفترة المقبلة.



وأضاف الجارحى، في تصريحات من واشنطن، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطرق إلى ما يسمى بالنمو الاحتوائى، ما يعنى أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.



وأشار الجارحى إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم إتخاذها، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب ونمو احتوائى وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام.



وأوضح وزير المالية أن التضخم على المستوى الشهرى كان معدل التضخم الكلى يسجل نسبة 1% فى شهرى أغسطس وسبتمبر، ومعدل التضخم الأساسى سجل انخفاض بنسبة 0.2%، ما يعطى نوع من الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام المقبل، ويعكس فكرة الاستقرار فى الأسعار وانخفاض سعر الفائدة وبالتالى التركيز على الاستثمارات وقدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به.



ولفت إلى أن هناك فرق بين تراجع معدلات التضخم وانخفاض الأسعار، وتراجع معدلات التضخم يعنى أن الأسعار لا تستمر فى الزيادة بمعدلات عالية، لكن تراجع الأسعار هو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة، ولابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض فى الأسواق وزيادة الكفاءة، ما يساعد على انخفاض الأسعار.



وتابع: "ننظر إلى إجمالى الدين من الناتج المحلى الإجمالى، ولدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالى، أما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الإجمالى"، مشيراً إلى أنه عرض إجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.