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رياضة
رسميا .. مصر تواجه الإمارات وديا قبل مواجهة غانا
الإثنين 16 أكتوبر 2017 01:54 م
منتخب مصر الأول لكرة القدم
أخر الأخبار
منتخب مصر الأول لكرة القدم
على المصرى
أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أن الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، وافق على آداء مباراة ودية أمام نظيره الإماراتي يوم 9 نوفمبر المقبل بالإمارات، قبل أن يتوجه مباشرة من الإمارات إلى غانا، لمواجهة منتخبها في الجولة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، والمقرر لها يوم 12 نوفمبر بكوماسى.
وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، قد تلقى خطابا رسميا من نظيره الإماراتى، يطلب فيه اقامة مباراة ودية بين المنتخبين بالإمارات، في الموعد المشار إليه، وتم تحويل الأمر للجهاز الفنى للمنتخب، الذى وافق بدوره على خوض اللقاء.
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