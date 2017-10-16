الأهلي يبدأ مؤجلاته بمواجهة سهلة أمام الرجاء

النادي الأهلي

علي المصري:



يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، أولى لقاءاته المؤجلة، فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، عندما يستضيف فى السابعة مساء اليوم، فريق الرجاء، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث للبطولة، والتى ستقام على ستاد السلام.



وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اللقاء لمحمد الصباحي حكما للساحة، وسامي هلهل مساعد حكم أول، وأحمد بكر مساعد ثان، وهشام الفلال حكما رابعا، وكل من محمد معروف وأسامة إسماعيل حكما خامسا.



ولم يخض الأهلى سوى لقاءين فقط فى المسابقة، حيث تعادل مع طلائع الجيش فى الجولة الافتتاحية، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى، ضمن لقاءات الجولة الخامسة، ويتبقى للفريق ثلاثة لقاءات منها لقاء اليوم، إضافة للقاءى مصر المقاصة، من الجولة الثانية، وسيلعب يوم 30 أكتوبر، إضافة للقاء الإسماعيلى، من الجولة الرابعة، وسيقام يوم 20 نوفمبر المقبل.



ويعد هذا اللقاء بروفة أخيرة للأهلي قبل مباراته المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد المقبل في ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا، علما بأن الفريق خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف.



ويغيب عن الأهلى فى لقاء اليوم، شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى، إراحته من المشاركة في مباراة اليوم، إضافة لعماد متعب وباسم علي وصبري رحيل، وإسلام محارب وعمرو بركات وباكاماني مالامبي.



وتبدو الغيابات أمرا مزعجا للأهلي في مواجهته أمام الرجاء، خاصة أن الجهاز الفني أعلن استبعاد الرباعي المصاب وليد سليمان وعبد الله السعيد وهشام محمد ومروان محسن من المباراة، بجانب وجود اتجاه لإراحة بعض اللاعبين بسبب الإجهاد والإصابات الخفيفة مثل التونسي علي معلول وصالح جمعة.



واختار البدري، 21 لاعبًا للقاء، وهم محمد الشناوي وأحمد عادل لحراسة المرمى، وعلي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين السيد وسعد سمير ومحمد هاني وأحمد فتحي للدفاع، وحسام عاشور ومؤمن زكريا وأحمد حمودي وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد وعمرو السولية وميدو جابر وأكرم توفيق وصالح جمعة للوسط، وأحمد ياسر ريان وجونيور أجايي ووليد أزارو للهجوم.



وقدم الرجاء بداية سيئة فى الدورى الممتاز، وتلقى أربعة هزائم في بداية الموسم خلال الجولات الماضية، ليتذيل جدول الترتيب، وكان أول فريق يطيح بمدربه، بإقالة خالد القماش من الإدارة الفنية للفريق المطروحى، وتعيين عماد النحاس بدلاً منه.



ورغم الفوارق الكبيرة من الناديين، إلا أن هناك بعض الأمور التي تثير مخاوف الأهلى "حامل اللقب" في آخر موسمين وعلى رأسها سيناريو موسم 2014 – 2015، فالأهلي افتتح الدوري بلقاء الرجاء بالجولة الرابعة بعد تأجيل 3 مباريات، وتلقى هزيمة مفاجئة بهدفين مقابل هدف على يد مضيفه ممثل مطروح يوم 2 أكتوبر 2014.



ويزيد هذه المخاوف أن عماد النحاس الذي يتولى منصب المدير الفني للرجاء، سبق واقتنص نقطة من أنياب النادي الأهلي، الذي دافع عن ألوانه لسنوات، في الموسم الماضي حين كان مديراً فنياً للشرقية ويصارع من أجل البقاء، ويسعى النحاس لتحفيز لاعبيه لتقديم عرض مميز أمام الأهلي، خاصة في ظل وجود عناصر الخبرة مثل عبد الحميد سامي وإسلام رمضان وصالح موسى وأحمد صبري.