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استثمار
الرئيس الروسي يشارك بالمهرجان العالمى للشباب والطلاب
الإثنين 16 أكتوبر 2017 12:53 م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أخر الأخبار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عمر سالم
افتتح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين -أمس- المهرجان العالمى الشباب والطلاب التاسع عشر، بحضور 27 ألف شخص من 177 دولة بمختلف دول العالم.
وشارك من مصر أكثر من 100 فرد، وتعد من أكبر الوفود العربية مشاركة، كما تواجد وفدًا سوريًا.
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مؤتمرًا صحفيًا، على هامش مشاركته في المهرجان، في ظل تواجد عدد من القيادات الروسية، الذى يقام في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر الجارى.
ويهتم المهرجان بمشاركة الشباب من جميع الفئات والأعمار من أجل إيجاد حلول للأزمات التى يواجهها المجتمع الدولى، ومنها الفقر والقمامة والحروب والأمراض الصحية وغيرها.
روسيا
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