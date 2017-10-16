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رياضة
يد الأهلي والزمالك على متن طائرة واحدة إلى تونس
الإثنين 16 أكتوبر 2017 12:42 م
فريق كرة اليد بناديى الأهلى والزمالك
أخر الأخبار
فريق كرة اليد بناديى الأهلى والزمالك 2
على المصرى:
التقى فريقا كرة اليد بالنادي الأهلى والزمالك، على متن رحلتهما المغادرة من مطار القاهره الدولى، متجهة إلى مطار قرطاج بتونس، لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى، وتبادل اللاعبون والجهاز الفنى، الحديث حول البطولة والمنافسه خلالها.
تقام البطولة في مدينة الحمامات التونسية، خلال الفترة من ١٩ إلى ٣٠ أكتوبر الجاري، فيما يدخل الأهلي البطولة، وهو يحمل لقب النسخة الأخيرة منها، بعدما توج باللقب على حساب فريق الترجي التونسي في بوركينا فاسو.
رياضة
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