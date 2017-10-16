هاشتاج البرشطة مدرسة يجتاح مواقع التواصل ‎

البرشطة فى المدارس 2





سمية كمال:



تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صور لوحات إعلانية تم رفعها على الكبارى والطرق السريعة.



حملت الإعلانات عنوان "البرشطة مدرسة"، ودون أن يدرى رواد مواقع التواصل ماهية الإعلان، تداولوه على هاشتاج بنفس العنوان.



ولم تنتظر شركة "أوبر" كثيرا، وأعلنت أنه دعاية لها وأنه يضم عروضا جديدة تقدمها الشركة للسائقين والمستخدمين.



وكان عبد اللطيف واكد، رئيس الشركة قد قال فى تصريح سابق لـ "المال"، إن الشركة تعتزم اطلاق مبادرة جديدة للسائقين تحت اسم «الشريك أولًا»، تستهدف زيادة عددهم، وأوضح أنها استطلعت آراء السائقين قبل إطلاق المبادرة لمعرفة احتياجاتهم.



وأضاف أن الشركة تعاقدت مع غبور أوتو، ومنصور جروب على تقسيط السيارات لسائقيها، بحوافز وعروض خاصة.



يذكر أن «أوبر» شركة أمريكية، وتعتزم ضخ 20 مليون دولار، استثمارات جديدة خلال الـ5 سنوات المقبلة فى مركزها بمصر، وذلك حسب ما أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

