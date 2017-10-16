هل تغيرت نظرة السوق لأسهم EGX70 ؟

هشام توفيق

❏ هشام توفيق: المتعاملون أقبلوا على الأوراق منخفضة السيولة لتحقيق أرباح كبيرة

❏ محمد فتح الله: التوقعات بطفرة قادمة وراء الأداء الجيد للشركات المتوسطة

❏ الأعصر: إستراتيجية سوق المال تتغير وأسهم «الحكومية» الأبرز حتى نهاية العام

❏ هشام حسن: السلعة الجيدة تروج لنفسها وجذبت السيولة



أحمد على



شهدت البورصة المصرية، تحولًا كبيرًا، فى اتجاه المتعاملين، خلال الشهرين الماضيين، عندما قدم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أداء إيجابيًا، مقارنة بنظيره الرئيسى EGX30، ليستحوذ الأول على اهتمام المستثمرين، تحديدًا الأفراد منهم.



أدى التحول والاهتمام المتزايد بالأسهم المتوسطة والصغيرة، التى مرت بفترة طويلة من الركود النسبى، لطرح عدة تساؤلات، «المال» طرحتها على خبراء السوق بمجالات السمسرة، والتحليل الفنى، فى محاولة لرصد إجابات واضحة بشأن مستقبل خريطة تحركات المتعاملين فى بورصة مصر.



اتفق الخبراء على حدوث تغير كبير فى عقلية المستثمرين خلال الأشهر الماضية، وأخذت أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 حيزًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين، ما ساهم فى تحسن مستويات التداول بتلك الأسهم.



قال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «فانتج» للوساطة فى الأوراق المالية، إن السوق خلال الأسابيع الماضية شهدت تغيرًا فى عقلية المستثمرين، تجاه الاستثمار فى أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70.



وأضاف أن المستثمرين تقبلوا الاستثمار فى الأسهم التى تتميز بارتفاع نسبة المخاطرة بها، وانخفاض معدلات السيولة، مقابل ارتفاع فرص تحقيق معدلات ربحية أعلى، خلال الفترة الراهنة مقارنة بأسهم المؤشر الرئيسى للسوقEGX30 .



وأوضح أن تفضيل المستثمرين، تحديدًا الأفراد منهم، لأسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70، لن يؤثر على معدلات السيولة بأسهم المؤشر الرئيسى خلال الفترة المقبلة.



وتابع: «معدل سيولة EGX30 لا تتغير بنسبة مرتفعة، شبه ثابتة حتى فى ظل ارتفاع معدلات التداول الخاصة بأسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70».



وشدد على ضرورة قيام المستثمرين بمراقبة تحركات حجم التداولات خلال الفترة المقبلة، لتحديد القطاعات والأسهم النشطة، مشيرًا إلى أن تحديد حجم الفجوة بين تداولات أصغر أسهم EGX30، وأسهم نظيره EGX70، يكون معيارًا لقرار المؤسسات، وصناديق الاستثمار، للدخول فى أسهم EGX70.



وأوضح أنه حال انكمشت الفجوة سالفة الذكر، فإن صناديق الاستثمار تتجه إلى الاستثمار فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن دخول تلك المؤسسات للاستثمار فى الأسهم يتوقف على معايير محددة، أبرزها معدل السيولة بالأسهم، وأداء الشركات ذاتها المالى.



قال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق للسمسرة، إن ثقافة المستثمرين الأفراد تغيرت فى اتجاه الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، وأشارت توجهاتهم الأخيرة إلى أن هناك توقعات بحدوث طفرة فى أسهم مؤشر EGX70، رغم انخفاض تداولاتها على مدار فترة طويلة.



وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، لم يصعد بالقدر المطلوب مقارنة بنظيره الرئيسى EGX30، الذى حقق ارتفاعات قياسية منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 الماضى.



وقال: «إن وصول مؤشر EGX30 الى مستويات تاريخية، ومروره بمرحلة من الهدوء النسبى، التى تخللها حالة من جنى الأرباح، وترقب المستثمرين للطروحات الحكومية، خلال الفترة المقبلة».



وأوضح أن السوق خلال المرحلة الراهنة تشهد حالة من ترقب المستثمرين للاكتتابات المستقبلية، ومن ثم فإن المستثمرين يفضلون الاستثمار بأسهم صغيرة ومتوسطة، لا تحتاج إلى اللجوء لخيار الشراء الهامشى، بدلًا من قيامهم بتسييل أسهمهم خلال الفترة الراهنة، التى تحتوى على نسبة كبيرة منها بنظام الشراء بالهامش.



ونصح فتح الله، المستثمرين بالتمهل فى اتخاذ قرارات الاستثمار، وشراء الأسهم، لحين وضوح الرؤية الخاصة بالطروحات الحكومية، تحديدًا طرح شركة «إنبي» المتوقع تنفيذه نهاية العام الجارى أو مطلع المقبل.



وتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نظيره الرئيسى EGX30 فى حاجة إلى سيولة جديدة، وحدث جوهرى يساعده على اختراق مستويات الـ 14000 نقطة، على المدى القصير والمتوسط.



قال محمد الأعصر خبير أسواق المال، إن السوق يدور حول أسهم مؤشر EGX70 خلال الفترة الراهنة، وأن فرص تحقيق مكاسب تكمن فى أسهم ذلك المؤشر، بقدر أكبر من نظيرتها فى مؤشر EGX30.



وأضاف أن أسهم الشركات الحكومية تحديدًا «كيما – وراكتا – والحديد والصلب»، أخذت زمام المبادرة من أسهم المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، وقدمت أداء متصاعد خلال الأسابيع الماضية لتجذب سيولة أكبر، متوقعًا أن تستمر تلك الأسهم فى الأداء الصاعد حتى نهاية العام الجارى.



وأوضح أن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، فى الفترة الراهنة، لا يحتوى إلا على 4 أسهم فقط، قادرة على تقديم الأداء الجيد وهى « العربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز، ومدينة نصر للإسكان، ومصر الجديدة».



وأشار الأعصر، إلى أن أداء الشركات الحكومية الجيد خلال الفترة الراهنة يعود إلى أن تلك الأسهم كانت شبه متوقفة عن الحركة منذ فترة زمنية طويلة، ومن ثم أصبح السعر السوقى لتلك الأسهم أقل بكثير من القيمة العادلة.



وشدد على أن سوق المال شهد تغيرًا كبيرًا فى توجهات المستثمرين خلال الفترة الراهنة، وتحديدًا من المستثمرين الأفراد «المصريين والعرب»، متوقعًا أن يحدث تغيرًا فى إستراتيجية المتعاملين الأجانب، تجاه الأسهم الصغيرة والمتوسطة مستقبلًا.



وأكد أن صناديق الاستثمار المحلية، مطالبة بتغيير إستراتيجية الاستثمار تجاه الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حتى تواكب التغير الكبير الذى يحدث فى سوق المال.



قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا انعكست على أداء أسهم الشركات الحكومية القابعة بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70.



وتابع واصفًا تلك الأسهم بمقولة: «السلع الجيدة تروج لنفسها»، ما حدث خلال الأسابيع الماضية من أداء جيد لأسهم مؤشر EGX70 تضمن ارتفاع معدلات السيولة، والتداولات عليها.



ورهن استمرار الأداء الجيد للأسهم على عدة محددات، أبرزها أداء شركات القطاع الحكومى ذاتها، إيرادات وأرباح، بجانب وصول مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 إلى مرحلة تشبع، وعدم قدرته على تخطى نقطة المقاومة عند مستويات الـ 14000 نقطة.