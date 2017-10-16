التعمير والإسكان والمصري الخليجي يسجلان أعلى سعر للدولار

هبة حامد:





سجل بنكا التعمير والإسكان، والمصري الخليجي أعلى سعر لشراء الدولار مع بداية تعاملات الإثنين، ليصل سعر الشراء 17.61.





استقر سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول قرشين ليسجل 17.59 للشراء، و 17.69 للبيع، وفي بنك إتش.إس.بي.سي سجل سعر الدولار 17.60 للشراء و 17.70 للبيع.





استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشًا ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع، وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.





فيما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية للدولار ليسجل 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع.





في مصرف ابو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل الدولار 17.58 للشراء، و 17.69للبيع.