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الحسين أبو الشهداء 18
الإثنين 16 أكتوبر 2017 11:43 ص
أخر الأخبار
تخاذل وضعف
مع أن معسكر ابن زياد وشمر، كان أضعاف أضعاف القلة القليلة التى مع الحسين رضى الله عنه، إلاَّ أنهم انتابهم التخاذل والضعف مخافة تسرب من معهم إلى الحسين، سيما وقد اتخذ القائد الكبير من قادتهم: الحر بن يزيد التميمى، موقفًا جهيرًا ترك فيه معسكر يزيد، وانضم تائبًا منيبًا إلى الحسين على نحو ما سلف بيانه، فخشوا أن يحذو حذوه آخرون !
كانوا يدركون أن فى وسطهم مئات كالحر بن يزيد، يضيقون بما أكرهوا عليه، وربما يدفعهم موقف «الحر» إلى مجاراته واللحاق بالحسين !
وعلى ذلك فقد كان أكثر الفريقين قلقًا، هو فريق يزيد وابن زياد على كثرتهم وكثرة خيلهم وسلاحهم وعتادهم !
شجاعة أصحاب الحسين
طال القلق على دخيلة «عمر بن سعد» على ما يساوره ويتنازعه، فأطلق سهمًا فى الفضاء كأن إطلاقه سيريحه من بعض ما يجيش بصدره ويعانيه !
ولأن قلبه كان معلقًا بإرضاء ابن زياد ومن كلفه، قال وهو يطلق سهمه: «اشهدوا لى عند الأمير أننى أول من رمى الحسين !».
ثم تتابعت السهام، فبطلت حجة السلم أو الأمل فيه، فقال الحسين لرفاقه وهو ينظر إلى السهام القادمة عليهم كالجراد: «قوموا يا قوم، فهذه رسل القوم إليكم».
وبذلك بدأ القتال..
كان كل ما مع الحسين ـ أمام هذه الألوف ـ اثنان وثلاثون فارسًا وأربعون رجلاً !
وبرغم هذا التفاوت الضخم فى عدد الفريقين وسلاحهم وعدتهم، ناضل الحسين وأصحابه، فكانوا كفؤًا لهذه الآلاف لو جرى القتال على سنة المبارزة.
كان أصحاب الحسين نخبة من فرسان العرب لهم كلهم شهرة بالشجاعة والبأس وسداد الرمى بالسهم ومضاء الضرب بالسيف.
بدأ القتال بهجوم خيل جيش ابن زياد، فأشرع أصحاب الحسين لها رماحهم وجثوا على الركب يستقبلونها، فأوشكت الخيل الكثيفة أن تجفل مولية بفرسانها.. فعدل الفريقان إلى المبارزة، ولم يتقدم أحد من جيش ابن زياد حتى فشل ونكص على عقبيه، فخشى رؤساء الجيش عقبى هذه المبارزة، فصاح «عمر بن الحجاج» برفاقه:
- أتدرون من تقاتلون؟.. تقاتلون فرسان المصر وقومًا مستميتين. لا يبرز إليهم منكم أحد، ولو لم ترموهم إلاَّ بالحجارة لقتلتموهم..
فاستصوب عمر بن سعد مقاله، ونهى عن المبارزة، فلما برز لهم «عابس بن شبيب الشاكرى» متحديًا للمبارزة، رموه بالحجارة من كل جانب تلبية لأمر عمر بن سعد.. وعندما إنهزم خيل ابن زياد، نادى «عروة بن قيس» ـ نادى عمر بن سعد أن يبعث عليهم الرماة، فأرسل إليه خمسمائة رامٍ على رأسهم «الحصين بن نمير» صاحب السهم الذى أصاب به فم الحسين وهو ينشد الماء ليشرب.
وجعل هؤلاء الرماة يرشقون الحسين وأصحابه بالنبل حتى عقروا الخيل وجرحوا الفرسان والرجال.
● ● ●
وكان أبو الشعثاء يزيد بن زياد الكندى ممن تحول إلى الحسين، وهو من أشهر رماة زمانه، فجثا بين يدى الحسين ورمى مائة سهم لم يخب منها إلاَّ خمسة بالكاد.. ومكث يقاتل ببسالة حتى قتل..
وكان الذين عدلوا عن جيش يزيد إلى الحسين، من أشد الناس عزمًا فى القتال وهجومًا على الموت، ومنهم الحر بن يزيد التميمى الذى ما يزال يطلب الموت ويتحرى من صفوف المهاجمين أكثرها جمعًا وأكثفها سلاحًا حتى سقط مثخنا بالجراح، وهو ينادى الحسين: «السلام عليكم يا أبا عبد الله».
لم يكن فى أصحاب الحسين إلاَّ من يطلب الموت ويتحرى مواقعه وأهدافه، فكان نافع بن هلال البجلى يكتب إسمه على رؤوس نبله ويرسلها إلى هدفها تقتل وتجرح، وقلما يخطئ مرماه، فأحاطوا به وضربوه على ذراعيه حتى كُسرتا، ثم أسروه وهو مخضب بالدماء، وظنوا أنه يلين للوعيد ويجزع من التمثيل به، ولكنه أسمعهم ما يكرهون، دون أن يبالى بما ينزل به وهو بين أيديهم!
واستهدف الحسين رضى الله عنه، لأقواس المهاجمين وسيوفهم، فطفق أنصاره يحمونه بأجسادهم، ولا يقاتلون إلاَّ بين يديه ليذودوا عنه، وكلما سقط منهم صريع، أسرع إلى مكانه من يخلفه ليلقى حتفه على أثره، ضانين بالحسين أن يلقى مصرعًا وهو من هو، وابن بنت رسول الله!
رجائى عطية
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