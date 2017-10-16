المالية: 13 مليار جنيه حصيلة تسوية منازعة مع هيئة البترول

عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

❐ عمرو المنير: %10 فقط زيادة الضرائب بسبب التضخم

❐ ندرس أسباب تدنى حصيلة البنوك

❐ لا تعديلات ضريبية تمس المواطن البسيط

❐ إعادة النظر فى طرق محاسبة بعض الشركات لتقليل الفجوة الضريبية

❐ التضخم ليس السبب الوحيد وراء تعاظم الحصيلة



مها أبوودن



كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أن نسبة لا تتخطى الـ %10 فقط من نمو الحصيلة الضريبية جاءت على خلفية زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحصيلة نمت بنسبة %32 عن الحصيلة المحققة خلال العام المالى 2015/2016، مع الأخذ فى الاعتبار أن التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة لم يبدأ فعليا إلا منتصف العام المالى.



يشار إلى أن الحكومة أصدرت قانون الضريبة على القيمة المضافة فى سبتمبر من العام المالى الماضى، إلا أن المهلة الانتقالية لتوفيق الأوضاع امتدت بعدها حتى مطلع يناير، وبذلك يكون الأثر المالى المطلوب تحقيقه من تطبيق هذا القانون تأثر بمدة تطبيق على نصف عام فقط.



استعرض المنير خلال مؤتمر صحفى أمس تفاصيل الحصيلة الضريبية للعام المالى الماضى، قائلا إن قطاع البترول تصدر القطاعات الأكثر نموًا فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الماضى، وارتفع بنسبة %520، مقارنة بالعام المالى السابق عنه.



أرجع هذه الزيادة إلى خلافات سابقة بين مصلحة الضرائب، وقطاع البترول، حلت لترتفع حصيلة الضرائب من القطاع الرئيسى فى الاقتصاد المصرى.



وأضاف أن معدل النمو فى ضريبة القيمة المضافة المحصلة من قطاع الاتصالات حقق %135، خلال العام المالى الماضى، زيادة عن العام المالى السابق له، حين ارتفعت ضريبة القيمة المضافة المحصلة من قطاع الأسمنت بنسبة %65، بعد أن زادت الضريبية من 5 إلى %13.



أوضح أن قطاع التبغ ومشتقاته حققا ارتفاعا نسبته %23، خلال المالى الماضى مقارنة بالعام المالى السابق له.



وتصدر قطاع التبغ ومشتقاته المساهمة فى الحصيلة الضريبية، بقيمة 40 مليار جنيه، مقارنة بـ33 مليار خلال العام المالى قبل الماضى، وجاء فى المركز الثانى قطاع الاتصالات، بقيمة 3.8 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال العام الماضى قبل الماضى.



أما قطاع البترول حقق 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقارنة بـ 300 مليون جنيه خلال 2015/ 2016.



وقال إن نسبة النمو التى حققها القطاع البنكى لا تتخطى %4، فى ظاهرة تحتاج إلى دراسة أسبابها، فى الوقت الذى نؤكد فيه أن حصيلة ضرائب الأذون وسندات الخزانة جزءًا من الحصيلة الضريبية للبنوك.



وأرجع ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الماضى إلى التشريعات الضريبية، التى تغيرت وعلى رأسها إقرار ضريبية القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة النشاط الاقتصادى لبعض القطاعات.



أكد أن وزارة المالية تسعى حاليا لإنشاء إدارات متخصصة للتحليل الاقتصادى، وتختص بالتنبؤ بالإيرادات الضريبية، وتقديم تحليل دقيق للقطاعات، كما تسعى الوزارة لإنشاء تلك الإدارات لبحث الفجوة فى الحصيلة الضريبية، فى عدد من الأنشطة والقطاعات، فى محاولة لكشف أسباب تدنى الحصيلة منها عن المستهدف.



وكشف عن أنه لا نية لإجراء أى تعديلات تشريعية، تمس المواطن البسيط، إلا أنه ألمح إلى دراسة لتغيير طرق محاسبة بعض الشركات التى أظهرت نتائج التحليل الاقتصادى لحصيلتها الضريبية فجوة كبيرة.



أوضح أن حصيلة إنهاء المنازعات الضريبية خلال العام الماضى، بلغت 15 مليار جنيه، تحصيلها من إنهاء منازعات مع 4138 حالة منازعة مع ممولين، منها 13 مليار جنيه من إنهاء منازعة وحيدة، مع الهيئة العامة للبترول.



أشار إلى أن عدد الطلبات التى قدمت حتى نهاية فترة تنفيذ قانون إنهاء المنازعات الضريبية، التى انتهت فى 28 سبتمبر الماضى، بلغ 10850 طلبًا، بأوعية ضريبية متنازع عليها تبلغ 40 مليار جنيه ضرائب دخل، و22 مليار جنيه ضرائب مبيعات، وأن عدد الطلبات المقدم بلغ 4700 طلب على الدخل، و2615 طلبًا بضريبة المبيعات.



وخلال المؤتمر الصحفى كشف المنير عن أن قطاع البترول كان أكبر القطاعات نموًا فى الحصيلة الضريبية خلال العام المالى السابق 2016/2017، مقارنة بما حققه خلال العام الذى سبقه 2015/2016.



ووفقا لما عرضه المنير، فإن قطاع الاتصالات يعد الثانى، ثم الأسمنت يليه قطاع التبغ ومشتقاته.



وأعلن عن حجم الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2017/2018، وبلغت ٨٨.٦ مليار جنيه، مقابل ٥٧.٣ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى السابق وبنسبة نمو %155 عن الربع المماثل، و%1 عن المستهدف.



وقال إن حصيلة ضرائب القيمة المضافة بلغت 50.7 مليار جنيه، مقارنة 27.3 مليار جنيه بنسبة نمو %79، عن المحقق فى الربع الأول من العام المالى السابق 2016/2017، كما أنها مرتفعة بنسبة %3 عن الربط الضريبى المستهدف للربع.



وأشار إلى أن حصيلة ضرائب الدخل خلال الربع الأول بلغت 21.7 مليار جنيه، مقابل 16 مليار فقط خلال الربع الأول من العام المالى الماضى بنسبة نمو %36، ونسبة زيادة عن المستهدف بواقع %8.



وانخفضت حصيلة الجهات السيادية عن المستهدف خلال الربع الأول (البنك المركزى، وقناة السويس، وهيئة البترول) خلال الربع الأول، لتحقق 16.1 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه، كانت مستهدفة، وبنسبة تنفيذ بلغت %88، لكنها نمت بنسبة %24 عن المحقق خلال الربع الأول من العام المالى الماضى.



وكشف المنير عن عدد من القوانين والتعديلات التشريعية، المزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة، على رأسها التعديل التشريعى الخاص بمد مهلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وعرضه على البرلمان عقب عودة وزير المالية من اجتماعات صندوق النقد المنعقدة حاليا بواشنطن، قائلا: "ندرس ضم المنازعات الخاصة بضريبة الدمغة والضرائب العقارية للقانون".



وقال إن النسخة الأولية من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جاهزة لدى الوزارة، وعرضها قريبا على المهنيين، والمجتمع الضريبى، معربا عن أمله فى إحالة القانون للبرلمان، قبل نهاية دورته الحالية، لما له من أثر فى تحسين مركز مصر فى المؤشرات الدولية.



أكد أن قانون الجمارك جاهز للعرض على البرلمان فى دورته الحالية، وفى شأن الضرائب الدولية، أكد أن بعثة دولية من منظمة دول مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية تزور مصر نهاية الشهر المقبل، لإجراء المراجعة النهائية على الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف، التى وقعتها مصر فى باريس منذ بضعة أشهر، تمهيدا لإحالتها للبرلمان.



وقال إن التحديثات الخاصة بالسعر المحايد، وهو النظام الدولى الذى تعتمده مصر فى محاسبة الشركات متعددة الجنسيات، وتصدر فى شكل تعليمات نهاية الشهر المقبل على الأكثر، متضمنة تطبيق نظام السعر المسبق على الشركات الراغبة فى ذلك، وهو نظام يسمح للإدارة الضريبية بالاتفاق على سعر محدد مسبقا للمعاملة الضريبية.