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بورصة وشركات
البورصة تلغي تعاملات على سهم غاز مصر
الإثنين 16 أكتوبر 2017 11:05 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
حددت إدارة البورصة المصرية السعر المرجعى لسهم شركة غاز مصر بـ261.92 جنيه خلال جلسة اليوم الإثنين.
وألغت البورصة العمليات المنفذة على السهم خلال جلسة تداول الخميس الماضى، بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.
واعتمدت الرقابة المالية الأسبوع الماضى القيمة العادلة للسهم عند 175.39 جنيها للسهم وفقا لدراسة أعدتها شركة أصول عربية للاستشارات المالية المستشار المالى للتقييم.
وقالت أصول عربية إن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 159.44 جنيه، و208.11 جنيه، وبمتوسط حسابي للقيمة العادلة للسهم تبلغ 175.39 جنيه لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 12 مليون سهم.
وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة غاز مصر في أغسطس الماضي، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية.
ويبلغ رأسمال غاز مصر 120 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
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