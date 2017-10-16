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سيــارات
كيا بيكانتو تحسم صدارة الملاكي الميني
الإثنين 16 أكتوبر 2017 11:00 ص
كيا بيكانتو 2017
أخر الأخبار
كيا بيكانتو 2017
أحمد شوقي
تفوقت السيارة كيا بيكانتو على السيارات المنافسة على حصة السيارات الملاكي الميني (فئة A) التي بلغت مبيعاتها الإجمالية 616 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري؛ بحصة سوقية 45.6%.
وفي المرتبة الثانية؛ حلت هيونداي i10 بحصة سوقية 30.4%؛ وتبعتها سوزوكي ألتو التي بلغت نسبتها 13%؛ ثم هيونداي جراند i10 بحصة سوقية 10,1%.
وفي المركز الخامس؛ حلت فيات 500؛ بحصة سوقية 0,6%. واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على حصة سوقية لم تتجاوز 0.3%.
وتراجعت مبيعات السيارات الملاكي الميني خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 616 سيارة مقابل 2520 وحدة؛ بتراجع 1904 سيارة بنسبة انخفاض 75.5%.
بالسنبة لتواضع أداء هذه الفئة مقارنة بالعام الماضي أوضح أحد موزعي سوق السيارات أن معظم طرازات الفئة متوفرة في السوق المحلية لكن الطلب عليها انخفض بشكل كبير بسبب الارتفاعات السعرية التي أصابت هذه الشريحة.
ويضيف أن أداء بعض السيارات المنافسة ضمن هذه الشريحة قد تأثر بضعف شبكة التوزيع على نطاق الجمهورية بالإضافة إلى مشكلات التسويق لدى الوكلاء، ويوضح أنه رغم محدودية إمكانيات سوزوكي ألتو على سبيل المثال مقارنة ببعض الطرازات الأخرى كان يمكن للوكيل استغلال الأوضاع التي يمر بها السوق لتحقيق طفرة في المبيعات لكن أسعارها ارتفعت بشكل غير مسبوق.
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