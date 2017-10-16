درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 16 أكتوبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل نهارًا على جميع الأنحاء، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية 27 للعظمى والصغرى 20، ومطروح 18 للصغرى والعظمى 27.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى

القاهرة 20 28



وسط الدلتا 19 27

الإسكندرية 20 27

بلطيم 21 28

مطروح 18 27

السلوم 16 24

سيوة 13 27

بورسعيد 21 28

دمياط 21 27

العريش 14 28

رفح 15 27

الإسماعيلية17 29

السويس 19 29

رأس سدر 19 27

نخل 10 26

نويبع 20 28

طابا 16 26

كاترين 07 22

الطور 18 27

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 20 30

مرسى علم 22 29

الفيوم 19 28

بنى سويف 19 28

المنيا 17 28

أسيوط 15 28

سوهاج 17 29

قنا 18 31

الأقصر 18 32

أسوان 19 32

أبوسمبل 19 32

الوادى الجديد18 29

شلاتين 22 30

ابو رماد 23 29

راس حدربة 23 29

حلايب 24 28