إيما تتقدم بـ4 مقترحات لوزيرة الاستثمار

سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

منى عبدالبارى



تقدمت الجمعية المصرية لإدارة صناديق الاستثمار «إيما»، بمذكرة لوزيرة الاستثمار، سحر نصر، تتضمن 4 مقترحات لإزالة معوقات عملها.



قال عصام خليفة، عضو مجلس إدارة «إيما»، إن المقترحات تتعلق بالصناديق المفتوحة، والنقدية، والدخل الثابت.



وأشار إلى أن المقترح الأول يتمثل فى المطالبة بإتاحة إمكانية التعامل بآلية التداول فى ذات الجلسة «t+0» للصناديق المفتوحة، وغير المسموح بها حاليا.



وأوضح أن الجمعية خاطبت رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، شريف سامى، أكثر من مرة، ومحمد عمران، عندما كان رئيسًا للبورصة، لكن لم يتغير شئ.



وتابع، أن المقترح الثانى يطالب بإلغاء قرار إلزام الصناديق النقدية والمفتوحة، بسداد رسوم تطوير نسبتها %0.02، تخصم من إجمالى أرباح الصندوق، وتحصيلها بأثر رجعى منذ عام 2010.



وأضاف أن قرار فرض رسوم التطوير أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2010، على صناديق الاستثمار المغلقة فقط -صندوق يأخذ شكل شركة- وشركات إدارة الصناديق، وعند مخاطبة هيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن، قالت إن الصناديق المفتوحة معفاة قبل ان تعود للمطالبتها بالرسوم منذ عدة أشهر.



وحذر خليفة من تداعيات القرار، الذى يمثل على حد وصفه أزمة، لا سيما أن قيمة أصول الصناديق تراجعت بشكل كبير، منذ 2010، فضلا عن عدم عدالة تحمل حملة الوثائق الحاليين عبء هذه الرسوم عن المستثمرين، الذين تخارجوا من الصناديق خلال الفترة الماضية، فى ظل عمليات الاسترداد والاكتتاب المستمرة، بجانب أن عوائد الصناديق النقدية تتسم بالمحدوية.



ويطالب المقترح الثالث، إتاحة الحرية لمديرى صناديق الدخل الثابت بتخفيض نسبة الاستثمار فى السندات، إلى %30، بدلا من الالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه فى القواعد حاليا %51، نتيجة معاناة هذا النوع من الصناديق من ظاهرة منحنى العائد المقلوب «inverted yield curve»، ما ترتب عليه انخفاض أرباحها.



وتعنى ظاهرة منحنى العائد المقلوب؛ تحقيق أدوات الدين طويلة الأجل عوائد أقل، مقارنة بأدوات الدين قصيرة الأجل.



وتتوزع استثمارات صناديق الدخل الثابت بنسبة %51 للسندات بأجل زمنى لا يقل عن 18 شهرًا، و%40 لأذون خزانة، والنسبة المتبقية للودائع البنكية، وتكون فترة الاسترداد عادة حدها الأدنى شهرًا واحدًا.



وطالبت المقترحات إعفاء صناديق الدخل الثابت من الضرائب، التى تبلغ نسبتها عليها %22.5، من إجمالى الأرباح نهاية العام.



وتساءل خليفة: «الصناديق النقدية معفاة، رغم أنها تستثمر فى نفس الأدوات الخاصة بصناديق الدخل الثابت (أذون وسندات خزانة وودائع بنكية)، لكن مع اختلاف الآجال، فلماذا لا تعفى الأخيرة من الضرائب؟»



ويؤكد أن هذا المقترح لاقى قبولا من المختصين بمصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن وزيرة الاستثمار تقبلت الوضع مبدئيًا للمقترحات، تمهيدًا لدراستها وإصدار قرارات بشأنها.