مصر للتأمين تجدد التغطية الطبية للعاملين بالمراكبى للصلب

شركة مصر القابضة للتأمين

الشاذلى جمعة



جددت شركة «مصر للتأمين» عقد التأمين الطبى الجماعى على العاملين بشركة «المراكبى» لإنتاج الصلب، ويبلغ عدد المشتركين فيه حوالى 450 فردًا.



قال محمد مختار، رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بـ«مصر للتأمين» إن الحد الأقصى للتغطية لكل عامل ينقسم إلى شريحتين هما 75 ألفا و40 ألف جنيه.



وأشار إلى أن التغطيات بالعقد تشمل الإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى بالعيادات الخارجية، وكذلك الخدمات التشخيصية والفحوصات والتحاليل الطبية لدى مراكز الأشعة ومعامل التحاليل ضمن الشبكة الطبية.



وأضاف أن العقد يغطى كذلك علاج الأسنان وتركيبات الأسنان وعلاج البصريات والنظارات وحالات الحمل والولادة وصرف الأدوية.



وأوضح أن شركته تعيد النظر حاليا فى أسعار العقود الجماعية الحالية بحيث تتم زيادة تلك الأسعار بنسب 25 - %35 وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة التى طرأت فى تكاليف الخدمات الطبية بعد تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر الماضى وارتفاع سعر الدولار ليلامس 18 جنيها بدلا من 8 جنيهات فقط قبل التعويم فى البنوك المصرية.



ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية بلغ 30 - %35 بل جاوز %40 فى أسعار بعض الأدوية، مشيرا إلى أن الزيادة التى ستطرأ على أسعار العقود الجماعية سوف تختلف من عميل لآخر، وفقًا لمعدلات خسائره ونتائجه الفنية السابقة.