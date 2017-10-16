المالية: لا نية لتعديل تشريعي على ضريبة الدخل.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين 16 أكتوبر.



أخبار مصر



محافظ القاهرة: كل التسهيلات لتنفيذ القطار المكهرب



وزير الداخلية الإيطالي: حرب مصر ضد الإرهاب دفاعاً عن أوروبا بأكملها



الأهرام



– الرئيس: مشـروعات صغيرة ومتناهية الصغـر لإحياء الصنـاعة فى القـرى



– إقرار الدراسة الاكتوارية لصندوق تكافل الصحفيين



– حصر الأراضى والشقق غير المستغلة بالوادى الجديد



– لحوم الحمير علف للأسماك فى الإسكندرية



– شكرى يزور سلوفينيا لتعزيزالعلاقات الثنائية



– محافظ القاهرة: كل التسهيلات لتنفيذ القطار المكهرب



– عز نائبا لرئيس الاتحاد الأورومتوسطى للتجارة



– إلزام منتجى السلع الهندسية بعشر مواصفات قياسية



– 127.5% ارتفاعا فى إيرادات جمارك القاهرة



– خروج عربة ترام عن القضبان بسبب القمامة فى الإسكندرية



– ياسر القاضى: شباب مصر لديه ما يؤهله لتحقيق العبور التكنولوجى



الجمهورية



– المالية: لا نية لتعديل تشريعي علي ضريبة الدخل



– مركز المعلومات: رئيس الوزراء يمارس عمله بشكل كامل



– مميش: قناة السويس المحور الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية



– وزير الداخلية الإيطالي: حرب مصر ضد الإرهاب دفاعاً عن أوروبا بأكملها



– متطوعون بالآلاف.. والاستمارات تفوق تمرد 2013



– “محور بنها الحر”.. يختصر رحلتك إلي 18 دقيقة



– عبدالعال أمام البرلمان الدولي: السلام والتعايش.. رسالة مصر للعالم



– بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” و”سياف”