أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 727 إلى 729 عيار 22 666 إلى 668 عيار 21 636 إلى 638 عيار 18 545 إلى 547 عيار 14 424 إلى 425 عيار 12 363 إلى 365 الاونصة 22,605 إلى 22,676 الجنيه الذهب 5,088 إلى 5,104 الكيلو 726,857 إلى 729,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متابعات:تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين، 16 أكتوبر.