الشرقية للدخان ترجئ تدشين مجمع مصانع برج العرب

محمد هارون الشرقية للدخان 5

❏ هارون: استغلال جزء من الأرض فى تعبئة «المعسل» لتجنب سحب التخصيص



أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت



أجلت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» عمليات إنشاء مجمع تصنيع السجائر، على مساحة 110 آلاف متر، فى المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب، إلى أجل غير مسمى.



وأكد محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، أن قرار التأجيل جاء بناء على توصيات القابضة للصناعات الكيماوية، المالكة للحصة الأكبر بالشرقية للدخان، والتى رأت أن المشروع سيحتاج إلى تكلفة استثمارية مرتفعة، كما أن دراساته ستستغرق وقتا أكبر، وعليه سيتم إعادة توجيه الاستثمارات المخطط ضخها خلال هذه الفترة لتطوير وهيكلة مجمع مصانع 6 أكتوبر.



كان «هارون» صرح لـ«المال» فى أغسطس الماضى، بأن «الشرقية للدخان» تدرس تدشين مجمع لتصنيع السجائر ببرج العرب، على غرار مجمع 6 أكتوبر، والذى يقع على مساحة 365 ألف فدان، دون الكشف عن القيمة الاستثمارية المتوقعة.



وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الشركة تفكر بالتنسيق مع "القابضة" فى استغلال جزء من الأرض المخصصة لمجمع برج العرب فى عملية تعبئة المعسل، لتجنب سحب تخصيص المساحة من قبل هيئة التنمية الصناعية.



وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة محافظ الجيزة الأسبق على عبدالرحمن، لدارسة فكرة تدشين المجمع الصناعى الجديد، لتلافى أى عقبات أو مشكلات مثل تلك التى واجهت الشركة أثناء تدشين مجمع 6 أكتوبر.



يشار إلى أن الجمعية العامة للشركة، قد اعتمدت، مؤخراً، القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، كما رفعت التوزيعات النقدية للمساهمين إلى 11.5 جنيه، مقابل 8 جنيهات، المقترحة من قبل مجلس الإدارة.



وحققت الشركة أرباحا بقيمة 1.77 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مقابل 1.47 مليار للفترة المماثلة من العام السابق.



ويبلغ رأسمال «الشرقية للدخان» 1.5 مليار جنيه، موزعًا على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهًا للسهم، وتملك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية %55 منها.