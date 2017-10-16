الداخلية تطلق معا لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة

وكالات:





أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «معاً لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة»، ووجهت القوافل الطبية المجانية والخدمية لحي الأسمرات بالمقطم، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الاجتماعية بمراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين توطيداً لجسور الثقة والتعاون البناء معهم باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العمل الشرطي تجاه المجتمع.





ووجهت وزارة الداخلية مبادرة (معاً لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة) القوافل الطبية المجانية والخدمية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان واستخراج صحيفة الحالة الجنائية وجوازات السفر ومستخرجات الأحوال المدنية، بالإضافة إلى تفعيل منافذ (أمان) للمنتجات الغذائية التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها بالأسواق، على أن تبدأ تلك القوافل عملها الإثنين بمنطقة حي الأسمرات بالمقطم وتستمر لمدة يومين.



