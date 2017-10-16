مميش: تأهيل 21 مليون متر مربع بصناعية شرق بورسعيد

أمانى العزازى:







كشف الفريق مهاب مميش رئيس اقتصادية قناة السويس عن الانتهاء من ترفيق وتأهيل 21 مليون متر مربع من إجمالى 40 مليون متر مربع إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد.

ولفت إلى أن السوق المصرية أصبح واعدا وجاذبا للاستثمار ويدلل على ذلك الطلبات المتزايدة بالمشروع، موضحا أنه يسعى إلى تأهيل المنطقه بإقامة بنية تحتية قوية وتأهيل كوادر بشرية مدربة.





وقال مميش إن المفاوضات التى يخوضها حاليا مع كبريات الخطوط الملاحية ومنها موانىء سنغافورة من شأنها أن يرفع من تصنيف الميناء بالاضافة لوجود الخط الملاحى العملاق ميرسك.

وأشار إلى أن قناة السويس استقبلت العام الماضى مليار طن بضاعة محواه على ظهر السفن العابرة للقناة، موضحا أنه لم يتعامل مع طن واحد بمفهوم القيمة المضافة وهو مانسعى إلى تحقيقه فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

جاءت تصريحات مميش فى المنتدى الاقتصادى الأول لحزب الوفد بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.

