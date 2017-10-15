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سيـــاســة
برلمانيون يؤكدون مواجهة الإرهاب بحزمة تشريعية عاجلة
الأحد 15 أكتوبر 2017 11:54 م
مواجهة الإرهاب فى سيناء
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مواجهة الإرهاب فى سيناء
ياسمين فواز:
أدن نواب برلمانيون الأحداث الإرهابية التي وقعت في سيناء الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد 6 من جنود القوات المسلحة.
من جانبه شدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ثبات موقف الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وعلى قدرة القوات المسلحة المصرية والشرطة الباسلة على مواجهة العناصر التكفيرية ودحرها نهائيا.
وأوضح النائب علي الكيال أن البرلمان سيواجه الإرهاب من خلال حزمة من التشريعات عبر تعديل قانون الإجراءات الجنائية وللتصدي للفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني.
وياتي هذا الحادث بعد تحقيق مصر المصالحة بين الفصائل الفلسطينية خلال الشهر الحالي وأيضا نجاح مصر في معاقبة الدول الراعية للإرهاب وتوجيه عدة ضربات للجماعات التكفرية خلال الشهور الماضية.
مجلس النواب
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