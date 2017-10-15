برلمانيون يؤكدون مواجهة الإرهاب بحزمة تشريعية عاجلة

ياسمين فواز:





أدن نواب برلمانيون الأحداث الإرهابية التي وقعت في سيناء الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد 6 من جنود القوات المسلحة.





من جانبه شدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ثبات موقف الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وعلى قدرة القوات المسلحة المصرية والشرطة الباسلة على مواجهة العناصر التكفيرية ودحرها نهائيا.

وأوضح النائب علي الكيال أن البرلمان سيواجه الإرهاب من خلال حزمة من التشريعات عبر تعديل قانون الإجراءات الجنائية وللتصدي للفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني.