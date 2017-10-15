شاهد.. لقاء حسام غالى بعد مباراة النصر والتعاون

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أكد النجم المصرى حسام غالى، قائد فريق النصر السعودى، سعادته البالغة لحصد ثلاث نقاط مع فريقه الأحد، عقب الفوز على التعاون 2-1، بالجولة السادسة من الدوري السعودى للمحترفين.





وأشار حسام غالى إلى أن روعة الفوز، جاءت بعدما تحققت بعد فترة توقف وقدوم مدرب جديد وكذلك استراتيجية جديدة لهم فى الملعب.





وعن عصام الحضري حارس التعاون قال غالى: "الحضري حارس مرمى كبير، لعبت معاه فى الأهلي، بباركله الصعود لكأس العالم، متعود ألعب معه وليس ضده".



